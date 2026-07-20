РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12707 посетителей онлайн
Новости Фото Ситуация на фронте Увольнение Сырского
1 488 22

Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ Апостола о ситуации на фронте. ФОТО

20 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности встречи

"Доклад Олега Апостола. ДШВ ВСУ обеспечивают для Украины необходимые результаты. Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз", — написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с командиром "Хартии" Оболенским. ФОТО

Зеленский и Олег Апостол вновь провели встречу

Что предшествовало?

Читайте также: Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Билецким. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24895) ВСУ (8003) ДШВ Десантно-штурмовые войска (491) Апостол Олег (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Оманський Воітель

показать весь комментарий
20.07.2026 16:58 Ответить
+8
А хто заважав ЗЕ слухати командирів до того ?
сирський совковий генерал і мясник , але хтось ПОРЯД З ЗЕ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ , може Арахамія?
показать весь комментарий
20.07.2026 16:59 Ответить
+3
АРТІ ГРІН: СИРСЬКИЙ ВЛІЗ У КРИМІНАЛЬНУ СХЕМУ! Про сварку з Федоровим БРЕХАЛИ. Справа не в реформах

https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3

https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3
показать весь комментарий
20.07.2026 17:00 Ответить

Загрузка...

 
 