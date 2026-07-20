Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ Апостола о ситуации на фронте. ФОТО

20 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности встречи

"Доклад Олега Апостола. ДШВ ВСУ обеспечивают для Украины необходимые результаты. Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз", — написал Зеленский.

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Что предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

Депутат Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.

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