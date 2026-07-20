Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ Апостола о ситуации на фронте. ФОТО
20 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Подробности встречи
"Доклад Олега Апостола. ДШВ ВСУ обеспечивают для Украины необходимые результаты. Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз", — написал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
- Депутат Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
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сирський совковий генерал і мясник , але хтось ПОРЯД З ЗЕ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ , може Арахамія?
https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3
https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3