Західні партнери закликали Зеленського якнайшвидше врегулювати питання військового керівництва, - FT

Партнери України закликали президента Володимира Зеленського якнайшвидше розв'язати питання щодо військового керівництва.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західного чиновника, передає Цензор.НЕТ.

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Заклик Заходу

За словами співрозмовника видання, країни-партнери зацікавлені у швидкому завершенні кадрової невизначеності.

"Ми є вашим головним фінансовим донором, і нам потрібна стабільність. Нам потрібні люди, яких ми знаємо, яким довіряємо і з якими можемо працювати", – цитує співрозмовника FT.

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Кілька високопоставлених українських чиновників та осіб, наближених до військових кіл, зазначили, що, судячи з усього, набирає обертів тенденція до просування молодших офіцерів, чия кар’єра формувалася під впливом російської війни проти України, а не радянських військових традицій.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що такі командири краще пристосовані до нових реалій, які змінюють хід війни, зокрема до стрімкого поширення використання безпілотників, децентралізованого прийняття рішень та необхідності швидшої адаптації на фронті.

Що передувало?

Заяви від партнерів пролунали на тлі дискусій щодо майбутнього військового керівництва України.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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