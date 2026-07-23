Федоров: "Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони"

Вже колишній міністр оборони України Михайло Федоров відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського зайняти інші посади відмовою.

Цей коментар Федорова розповсюдила його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмова від пропозиції Зеленського

"Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони", — заявив Федоров.

Також в заяві Федорова йдеться, що він з командою прийшов в Міністерство оборони в січні 2026 року, на запрошення президента. І мали конкретний план щодо закінчення війни. План охоплював захист неба, зупинка фронту і удари по економіці РФ.

"Ми назвали цей план AIR–LAND–ECONOMY. Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити росію до миру силою. І його не можна втратити", — заявив Федоров.

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Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Федорову посади.

"Я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віце-прем'єр-міністр України по військових новаціях", — сказав Зеленський.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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