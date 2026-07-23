Федоров: "Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони"
Вже колишній міністр оборони України Михайло Федоров відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського зайняти інші посади відмовою.
Цей коментар Федорова розповсюдила його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Відмова від пропозиції Зеленського
"Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони", — заявив Федоров.
Також в заяві Федорова йдеться, що він з командою прийшов в Міністерство оборони в січні 2026 року, на запрошення президента. І мали конкретний план щодо закінчення війни. План охоплював захист неба, зупинка фронту і удари по економіці РФ.
"Ми назвали цей план AIR–LAND–ECONOMY. Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити росію до миру силою. І його не можна втратити", — заявив Федоров.
Що передувало?
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Федорову посади.
"Я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віце-прем'єр-міністр України по військових новаціях", — сказав Зеленський.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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1. Насправді Федоров не є - і ніколи не був і ІТ-шником. Він SMMник - тобто маркетолог з продажів в Інтернеті. І через таку необізнаність він у листопаді 2019 шокував ІТ-спільноту фразою: «Роль кібербезпеки дещо перебільшена».
2. У 2017 році по Федорову та його спільникам у Запоріжжі велося кримінальне провадження за статтею 190 ККУ «Шахрайство» - про розвод жінок в Інтернеті. Провадження було закрите після призначення Федорова віцепрем'єр-міністром.
3. У 2024 році керівники Держспецзв'язку вкрали ~600 млн грн. на закупівлях дронів. На той час це відомство було підпорядковано безпосередньо Федорову.
4. 62 млн. грн було вкрадено на закупівлях Дія.Engine у 2024 році. НАБУ опублікувало записи, на яких фігуранти весело жартували, мовляв, «відриваються ручки на сумках з грошима». Наразі колишні підлегли Федорова чекають на вироки від ВАКС.
5. На «плівках Міндіча» є запис, на якому Міндіч та Шефір затвердили Федорова на посаду Першого віцепрем'єр-міністра.
6. У березні 2025 колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега з цифрового розвитку публічно звинуватив М. Федорова у створенні «цифрової мафії» в Україні.
7. У січні 2022 російські хакери опублікували дані 13,5 мільйонів громадян Україні, викрадені з «Дії». За півтора роки цей факт підтвердило Велике Журі суду штату Меріленд, США. Злиті дані активно використовувалися російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, як завдяки ним знаходили, катували та страчували патріотів та активістів.
8. Російське онлайн-казино Pin-Up кілька років збирало гроші за надання українцям державних послуг у додатку «Дія» - за підтримки та негласного керівництва міністра цифровізації Федорова.
9. До того як Федоров начебто «вимкнув росіянам Старлінк» - він 6 років був міністром цифровізації, був знайомий з Ілоном Маском, і саме у цей час росіяни отримали доступ до Старлінк - але Федоров його не вимикав протягом майже 4 років повномасштабного вторгнення. Хоча, як виявилося, міг це зробити.
10. У січні 2026 у якості нової концепції Перемоги новопризначений міністр оборони М. Федоров запропонував Збройним Силам України «просто вбивати 50 тисяч росіян щомісяця», а також «найняти у ЗСУ 50% іноземців».
11. У лютому 2026 два офіційних радника міністра оборони Федорова синхронно виступили проти Генерала Залужного після його резонансного інтерв'ю Асошіейтед Прес у лютому 2026.
12. Не маючи досвіду служби в армії, міністр оборони Федоров - звільнив з МОУ двох найдосвідченіших генералів: Мойсюка та Гаврилюка.
13. Федоров є відповідальним від уряду Зеленського за цензуру у соцмережах, що підтверджено офіційними документами.
14. У вересні 2024 Сергій Стерненко написав, що дрони «Фенікс», які Федоров постачав до ЗСУ - вбивають наших бійців.
15. У жовтні 2025 вийшло розслідування «Громадського» про бронювання у Дія.Сіті співробітників онлайн-казино та ІТ-компаній, які мають зв'язки з росією.
Ще є численні історії про стосунки з криптобіржами, непрозорість мільярдного фонду United24, любов до російського «Телеграм», токсична історія про Револют, просування російського наративу «цифрова гривня», розпил 5 мільйонів доларів на «вітчизняний штучний інтелект» «Дія.АІ» і багато-багато іншого. При тому, що у листопаді 2025 у звіті Єврокомісії зазначено про «нульовий прогрес» у сфері захисту персональних даних в Україні.