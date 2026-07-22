Акція на підтримку Федорова сьомий день триває в містах України. ФОТОрепортаж

Увечері 22 липня в низці українських міст люди сьомий день поспіль виходять на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Суспільне".

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Тиждень протестів

Наразі відомо, що протести тривають у Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Миколаєві, Івано-Франківську та Ужгороді.

Учасники акцій вийшли з плакатами з написами: "Поверніть Федорова. Час працювати, а не міняти!", "Поверніть Федорова!", "Пане Президенте. Газу! Федорова — МО", "ЗСУ на війні без канікул. Парламент — до роботи!".

Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони лунали й заклики провести реформи Державного бюро розслідувань (ДБР) та призначити ветерана на посаду міністра у справах ветеранів.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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