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Акція на підтримку Федорова сьомий день триває в містах України. ФОТОрепортаж
Увечері 22 липня в низці українських міст люди сьомий день поспіль виходять на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Суспільне".
Тиждень протестів
Наразі відомо, що протести тривають у Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Миколаєві, Івано-Франківську та Ужгороді.
Учасники акцій вийшли з плакатами з написами: "Поверніть Федорова. Час працювати, а не міняти!", "Поверніть Федорова!", "Пане Президенте. Газу! Федорова — МО", "ЗСУ на війні без канікул. Парламент — до роботи!".
Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони лунали й заклики провести реформи Державного бюро розслідувань (ДБР) та призначити ветерана на посаду міністра у справах ветеранів.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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Невже не зрозуміло що у всьому винен ЗЕленський .