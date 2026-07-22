Акция в поддержку Федорова продолжается уже седьмой день в городах Украины. ФОТОрепортаж
Вечером 22 июля в ряде украинских городов люди уже седьмой день подряд выходят в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
Неделя протестов
На данный момент известно, что протесты продолжаются в Киеве, Львове, Днепре, Кропивницком, Николаеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.
Участники акций вышли с плакатами с надписями: "Верните Федорова. Время работать, а не менять!", "Верните Федорова!", "Господин Президент. Газу! Федорова МО", "ВСУ на войне без каникул. Парламент — за работу!".
Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны раздавались и призывы провести реформы Государственного бюро расследований (ГБР) и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Невже не зрозуміло що у всьому винен ЗЕленський .