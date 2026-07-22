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Новости Отставка Федорова
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Акция в поддержку Федорова продолжается уже седьмой день в городах Украины. ФОТОрепортаж

Вечером 22 июля в ряде украинских городов люди уже седьмой день подряд выходят в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

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Неделя протестов 

На данный момент известно, что протесты продолжаются в Киеве, Львове, Днепре, Кропивницком, Николаеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Участники акций вышли с плакатами с надписями: "Верните Федорова. Время работать, а не менять!", "Верните Федорова!", "Господин Президент. Газу! Федорова МО", "ВСУ на войне без каникул. Парламент — за работу!".

Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны раздавались и призывы провести реформы Государственного бюро расследований (ГБР) и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.

протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"

Смотрите также: Шестой день протеста за возвращение Федорова и увольнение Сырского продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

протест (5795) Федоров Михаил (878)
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Топ комментарии
+7
Пора переключитись на нові картонки - "Хто такий Вова?",ЗЕлю геть!'.
Невже не зрозуміло що у всьому винен ЗЕленський .
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22.07.2026 21:48 Ответить
+7
Фьодоров такий же гандон зеленого кольору.
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22.07.2026 21:52 Ответить
+6
Оманський з вертухаями знерВОВАні…?!?!
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22.07.2026 21:46 Ответить

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