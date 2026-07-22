Акция в поддержку Федорова продолжается уже седьмой день в городах Украины. ФОТОрепортаж

Вечером 22 июля в ряде украинских городов люди уже седьмой день подряд выходят в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

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Неделя протестов

На данный момент известно, что протесты продолжаются в Киеве, Львове, Днепре, Кропивницком, Николаеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Участники акций вышли с плакатами с надписями: "Верните Федорова. Время работать, а не менять!", "Верните Федорова!", "Господин Президент. Газу! Федорова МО", "ВСУ на войне без каникул. Парламент — за работу!".

Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны раздавались и призывы провести реформы Государственного бюро расследований (ГБР) и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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