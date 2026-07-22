Арахамия является соавтором решения об увольнении Федорова, - Шабунин

Глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин заявил о непосредственной причастности лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к отставке Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом Шабунин написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Арахамия — соавтор увольнения Федорова

"Арахамия — соавтор увольнения Федорова. Чтобы ни у кого не было в этом сомнений. Не просто исполнитель воли Зеленского (этот вариант наиболее вероятен), а именно соавтор решения. Нужно ли объяснять, какими мотивами руководствуется Давид Георгиевич?", — написал глава ЦПК.

Напомним, что ранее руководитель отдела расследований "УП" Михаил Ткач заявлял, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поддерживали идею отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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