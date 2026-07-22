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Новости Отставка Федорова
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Арахамия является соавтором решения об увольнении Федорова, - Шабунин

Арахамія

Глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин заявил о непосредственной причастности лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к отставке Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом Шабунин написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Арахамия — соавтор увольнения Федорова

"Арахамия — соавтор увольнения Федорова. Чтобы ни у кого не было в этом сомнений. Не просто исполнитель воли Зеленского (этот вариант наиболее вероятен), а именно соавтор решения. Нужно ли объяснять, какими мотивами руководствуется Давид Георгиевич?", — написал глава ЦПК.

  • Напомним, что ранее руководитель отдела расследований "УП" Михаил Ткач заявлял, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поддерживали идею отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Шабунин Виталий (672) Арахамия Давид (988) Федоров Михаил (878)
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Топ комментарии
+9
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22.07.2026 18:43 Ответить
+8
Мавпа спалилася на крадіжці бананів і сранні в капці.
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22.07.2026 18:44 Ответить
+7
з припискою - на якій шукав бананів
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22.07.2026 18:50 Ответить

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