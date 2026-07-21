Ермак и "слуга народа" Арахамия поддерживали отставку Федорова, — журналист Ткач
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поддержали идею отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщил руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач в эфире "УП-чата", передает Цензор.НЕТ.
Влияние Ермака и Арахамии
По словам Ткача, несмотря на официальное изменение конфигурации власти, Ермак сохранил за собой рычаги влияния на принятие решений в стране.
"Вокруг президента есть люди, узкий круг… которых он слушает, которые ему советуют. У этих людей есть своя логика… Очевидно, что Андрей Ермак остается (не в том формате, в котором он был). Мы слышали от более пяти источников, которые утверждают, что он причастен к этой ситуации. У него свой мотив", — сказал Ткач.
Второй ключевой фигурой, которая убеждала Зеленского избавиться от Федорова, стал председатель монобольшинства в ВР Давид Арахамия, чье влияние в последнее время существенно возросло.
"Очевидно, что Давид Арахамия, который укрепил свои позиции после отставки Андрея Ермака, также входит в круг людей, к которым прислушивается президент. И я знаю из источников в политических кругах, что Арахамия не был тем человеком, который убеждал президента не увольнять Михаила Федорова, а скорее наоборот. Это две основные фигуры на данный момент", — рассказал журналист.
Опасения по поводу предвыборной гонки
Помимо советов со стороны Ермака и Арахамии, важным фактором стало личное восприятие ситуации самим Зеленским.
"Мне кажется, что здесь именно политические амбиции и то, что президента накручивали, что Михаил Федоров может участвовать в каких-то выборах, также сыграли свою роль", — добавил Ткач.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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Зеленский, ау!
Навіть при посаді його офіційні повноваження - це класти прецеденту в Офісі на стіл свіжі звіти та слідкувати за забезпеченням скріпками канцтоварами...
Якщо його повноваження насправді великі Тоді питання до держави - яке керування? Мафія? Феодалізм ? Клан ?