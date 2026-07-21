Ермак и "слуга народа" Арахамия поддерживали отставку Федорова, — журналист Ткач

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поддержали идею отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщил руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач в эфире "УП-чата", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Влияние Ермака и Арахамии

По словам Ткача, несмотря на официальное изменение конфигурации власти, Ермак сохранил за собой рычаги влияния на принятие решений в стране.

"Вокруг президента есть люди, узкий круг… которых он слушает, которые ему советуют. У этих людей есть своя логика… Очевидно, что Андрей Ермак остается (не в том формате, в котором он был). Мы слышали от более пяти источников, которые утверждают, что он причастен к этой ситуации. У него свой мотив", — сказал Ткач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командование Сил логистики ВСУ объяснило, почему удалило пост с критикой Федорова за ухудшение обеспечения армии

Второй ключевой фигурой, которая убеждала Зеленского избавиться от Федорова, стал председатель монобольшинства в ВР Давид Арахамия, чье влияние в последнее время существенно возросло.

"Очевидно, что Давид Арахамия, который укрепил свои позиции после отставки Андрея Ермака, также входит в круг людей, к которым прислушивается президент. И я знаю из источников в политических кругах, что Арахамия не был тем человеком, который убеждал президента не увольнять Михаила Федорова, а скорее наоборот. Это две основные фигуры на данный момент", — рассказал журналист.

Опасения по поводу предвыборной гонки

Помимо советов со стороны Ермака и Арахамии, важным фактором стало личное восприятие ситуации самим Зеленским.

"Мне кажется, что здесь именно политические амбиции и то, что президента накручивали, что Михаил Федоров может участвовать в каких-то выборах, также сыграли свою роль", — добавил Ткач.

Читайте также: Судьба Сырского решена, вопрос только в преемнике, — The Guardian

Новый Кабмин и отставка Федорова