РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11600 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Отставка Федорова
3 350 50

Ермак и "слуга народа" Арахамия поддерживали отставку Федорова, — журналист Ткач

Ермак и Арахамия

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поддержали идею отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщил руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач в эфире "УП-чата", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Влияние Ермака и Арахамии

По словам Ткача, несмотря на официальное изменение конфигурации власти, Ермак сохранил за собой рычаги влияния на принятие решений в стране.

 "Вокруг президента есть люди, узкий круг… которых он слушает, которые ему советуют. У этих людей есть своя логика… Очевидно, что Андрей Ермак остается (не в том формате, в котором он был). Мы слышали от более пяти источников, которые утверждают, что он причастен к этой ситуации. У него свой мотив", — сказал Ткач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командование Сил логистики ВСУ объяснило, почему удалило пост с критикой Федорова за ухудшение обеспечения армии

Второй ключевой фигурой, которая убеждала Зеленского избавиться от Федорова, стал председатель монобольшинства в ВР Давид Арахамия, чье влияние в последнее время существенно возросло.

"Очевидно, что Давид Арахамия, который укрепил свои позиции после отставки Андрея Ермака, также входит в круг людей, к которым прислушивается президент. И я знаю из источников в политических кругах, что Арахамия не был тем человеком, который убеждал президента не увольнять Михаила Федорова, а скорее наоборот. Это две основные фигуры на данный момент", — рассказал журналист.

Опасения по поводу предвыборной гонки

Помимо советов со стороны Ермака и Арахамии, важным фактором стало личное восприятие ситуации самим Зеленским.

"Мне кажется, что здесь именно политические амбиции и то, что президента накручивали, что Михаил Федоров может участвовать в каких-то выборах, также сыграли свою роль", — добавил Ткач.

Читайте также: Судьба Сырского решена, вопрос только в преемнике, — The Guardian

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Автор: 

отставка (3153) Арахамия Давид (987) Ткач Михаил (153) Ермак Андрей (1671) Федоров Михаил (861)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
А кто такой до сих пор подследственный Ермак, что решает судьбу Министра Обороны?
Зеленский, ау!
показать весь комментарий
21.07.2026 18:39 Ответить
+13
Єрмак - це хто такий?
показать весь комментарий
21.07.2026 18:37 Ответить
+11
Хіба це не скандал ??
Навіть при посаді його офіційні повноваження - це класти прецеденту в Офісі на стіл свіжі звіти та слідкувати за забезпеченням скріпками канцтоварами...
Якщо його повноваження насправді великі Тоді питання до держави - яке керування? Мафія? Феодалізм ? Клан ?
показать весь комментарий
21.07.2026 18:38 Ответить

Загрузка...

 
 