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Новости Отставка Федорова
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Командование Сил логистики ВСУ объяснило, почему удалило пост с критикой Федорова за ухудшение обеспечения армии

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Публикацию Командования сил логистики ВСУ с критикой бывшего министра обороны Михаила Федорова о якобы ухудшении обеспечения войск удалили, поскольку её содержание "начали переводить в плоскость политического конфликта".

Об этом пресс-секретарь Командования сил логистики Вооруженных сил Украины подполковник Валерий Шершень заявил в эфире "Суспільне Новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сил логистики

Шершень подтвердил, что удаленная публикация не была ошибкой или результатом взлома страницы. Текст отражал "консолидированную позицию", которая опиралась на факты и причинно-следственные связи:

"Но некоторые лидеры общественного мнения откровенно начали перетягивать эти факты в политическую плоскость и политические интриги. Армия не может быть частью политического конфликта, и не нужно нас туда втягивать", — сказал пресс-секретарь.

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Шершень подчеркнул, что ВСУ являются аполитичными и не могут становиться участниками политических споров. Именно поэтому, по его словам, командование решило временно удалить публикацию, "чтобы не раскачивать ситуацию дальше".

В то же время Шершень подчеркнул, что Силы логистики располагают достаточными фактами и в дальнейшем будут продолжать освещать проблемы системного обеспечения войск, которое, по его словам, существенно ухудшилось —"несмотря на новые технологические векторы в системе обеспечения, цифровизацию и громкие анонсы".

В чём Силы логистики обвиняли Федорова

Напомним, 21 июля Командование Сил логистики ВСУ опубликовало пост в Facebook, в котором обвинило бывшего министра обороны Михаила Федорова в проблемах с обеспечением армии. Там рассказали, что за первые шесть месяцев 2026 года ВСУ якобы стали хуже обеспечиваться.

В частности, в Силах логистики раскритиковали тендеры, которые "не являются обеспечением", ведь имущество ещё не доставлено в подразделения, обвинили систему в "управленческой задержке", а также добавили, что "обратная связь с фронта не всегда влияет на контрактные решения" и это "перекладывает ответственность за последствия бюрократической рутины на военных".

В посте отмечалось, что ситуацию спас верховный главнокомандующий ВСУ, который, "пытаясь нейтрализовать бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова". Вскоре из поста исчезло упоминание о Зеленском и Федорове, а затем полностью исчез и сам пост.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Автор: 

ВСУ (8016) Федоров Михаил (861)
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Топ комментарии
+25
Простіше пояснення - обісрались! Бо треба мати честь, а не буди дресированими песикам втратившого здоровий глузд паяца! Правда того тлузду ніколи й не було!
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21.07.2026 18:09 Ответить
+13
Паркетний совок який він є
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21.07.2026 18:11 Ответить
+8
За перших 6 місяців було більше результатів ніж за 4 роки повномасштабної війни і це очевидно для всіх навіть самих далеких від того що зараз відбувається на полі бою. А заказні пости від Сирського і Зе це є просто дешеве іпсо тому і видалили коли поняли шо в то ніхто не повірить
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21.07.2026 18:13 Ответить

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