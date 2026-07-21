Командование Сил логистики ВСУ объяснило, почему удалило пост с критикой Федорова за ухудшение обеспечения армии

Публикацию Командования сил логистики ВСУ с критикой бывшего министра обороны Михаила Федорова о якобы ухудшении обеспечения войск удалили, поскольку её содержание "начали переводить в плоскость политического конфликта".

Об этом пресс-секретарь Командования сил логистики Вооруженных сил Украины подполковник Валерий Шершень заявил в эфире "Суспільне Новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сил логистики

Шершень подтвердил, что удаленная публикация не была ошибкой или результатом взлома страницы. Текст отражал "консолидированную позицию", которая опиралась на факты и причинно-следственные связи:

"Но некоторые лидеры общественного мнения откровенно начали перетягивать эти факты в политическую плоскость и политические интриги. Армия не может быть частью политического конфликта, и не нужно нас туда втягивать", — сказал пресс-секретарь.

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Шершень подчеркнул, что ВСУ являются аполитичными и не могут становиться участниками политических споров. Именно поэтому, по его словам, командование решило временно удалить публикацию, "чтобы не раскачивать ситуацию дальше".

В то же время Шершень подчеркнул, что Силы логистики располагают достаточными фактами и в дальнейшем будут продолжать освещать проблемы системного обеспечения войск, которое, по его словам, существенно ухудшилось —"несмотря на новые технологические векторы в системе обеспечения, цифровизацию и громкие анонсы".

В чём Силы логистики обвиняли Федорова

Напомним, 21 июля Командование Сил логистики ВСУ опубликовало пост в Facebook, в котором обвинило бывшего министра обороны Михаила Федорова в проблемах с обеспечением армии. Там рассказали, что за первые шесть месяцев 2026 года ВСУ якобы стали хуже обеспечиваться.

В частности, в Силах логистики раскритиковали тендеры, которые "не являются обеспечением", ведь имущество ещё не доставлено в подразделения, обвинили систему в "управленческой задержке", а также добавили, что "обратная связь с фронта не всегда влияет на контрактные решения" и это "перекладывает ответственность за последствия бюрократической рутины на военных".

В посте отмечалось, что ситуацию спас верховный главнокомандующий ВСУ, который, "пытаясь нейтрализовать бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова". Вскоре из поста исчезло упоминание о Зеленском и Федорове, а затем полностью исчез и сам пост.

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Новый Кабмин и отставка Федорова