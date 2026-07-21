У Зеленского есть несколько дней. Дальше это можно будет называть политическим кризисом, - Онистрат о последствиях отставки Федорова

Бывший министр обороны Михаил Федоров не имел никакого отношения к ТЦК.

Об этом основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершні Довбуша" Андрей Онистрат рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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О контрактной системе

"Он на своем посту инициировал контрактную основу, которую фактически ввел в действие. Скажу больше, она не получила широкого распространения только по одной причине - потому что кадровое подразделение Генерального штаба не давало разъяснений. У людей возникали вопросы, но кадровики из линейных бригад не могли объяснить, как это организовать, поэтому тормозили процесс. То есть от кадровиков из Генерального штаба не было подробного разъяснения, как именно подписывать контракт. Вот почему в линейных подразделениях это не получило широкого распространения", - пояснил военный.

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О влиянии на ТЦК

Кроме того, он отметил, что вся система ТЦК подчиняется сухопутным войскам.

"Господин Михаил (Федоров. - Ред.) имеет к ней такое же отношение, как морская свинка к морю. Все сухопутные войска подчиняются Генеральному штабу. Это - однозначное подчинение. Поэтому у Федорова нет влияния на ТЦК, от слова "совсем". Он может что-то инициировать, какие-то законодательные изменения, - но они должны быть подкреплены либо в страховом кабинете в городе, либо соответствующими законами. Но это точно не делается за 2-4 месяца", - добавил Онистрат.

"А что касается тех людей, которые в чём-то обвиняют Михаила, могу сказать, что в основе этих обвинений - просто зависть. Зависть из-за того, что после его пресс-конференции могут собраться тысячи людей. Что на Майдане у здания администрации президента люди стоят не за них, а за Михаила. Вот в этом и заключается зависть", - убежден он.

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Слышит ли Зеленский митингующих?

Также он отметил, что президент Владимир Зеленский, по его мнению, сейчас тянет время в связи с ситуацией, сложившейся вокруг отставки Федорова.

"У него есть несколько дней. А дальше это можно будет уже называть политическим кризисом... Скажу так: если бы сейчас вся эта история затихла, он просто ничего бы не изменил. А здесь это будет продолжаться каждый вечер (акции протеста. - Ред.)", - добавляет Онистрат.

Ранее сообщалось, что основатель "Шершнів Довбуша" Онистрат подал рапорт об увольнении: перевод в 17-й корпус он называет местью за поддержку Федорова.

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