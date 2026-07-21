У Зеленського є кілька днів. Далі це можна буде називати політичною кризою, - Оністрат про наслідки відставки Федорова

Ексміністр оборони Михайло Федоров до ТЦК не мав ніякого стосунку.

Про це засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Про контрактну систему

"Він на своєму місці ініціював контрактну основу, яку фізично запровадив. Скажу більше, вона не розповсюдилась активно тільки по одній причині - тому що кадровий підрозділ Генерального штабу не давав пояснення. У людей виникали питання, але кадровики з лінійних бригад не мали пояснення, як це зароваджувати, тому спускали процес на гальмах. Тобто від кадровиків з Генерального штабу не було детального роз'яснення, як саме підписувати контракт. От чому в лінійних підрозділах це не мало великого розповсюдження", - пояснив військовий.

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Про вплив на ТЦК

Окрім того, він зазначив, що вся система ТЦК підпорядковується сухопутним військам.

"Пан Михайло (Федоров. - Ред.) до неї має такий же стосунок, як морська свинка до моря. Всі сухопутні війська підпорядковуються Генеральному штабу. Це - однозначне підпорядкування. Тому у Федорова немає впливу на ТЦК, від слова "зовсім". Він може щось ініціювати, якісь законодавчі зміни, - але вони мають бути підкріплені або в страховому кабінеті в місті, або відповідними законами. Але це точно не робиться за 2-4 місяці", - додав Оністрат.

"А стосовно цих людей, які у чомусь звинувачують Михайла, можу сказати, що в основі цих звинувачень - просто заздрість. Заздрість перед тим, що після його пресконференції можуть зібратися тисячі людей. Що на Майдані під адміністрацією президента люди стоять не за них, а за Михайла. Ось у цьому і є заздрість", - переконаний він.

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Чи чує Зеленський мітингувальників?

Також він зазначив, що президент Володимир Зеленський, на його думку, наразі затягує час щодо ситуації, яка склалась довкола відставки Федорова.

"У нього є кілька днів. А далі це можна буде уже називати політичною кризою...Скажу так, якби зараз вся ця історія заглохла, він просто нічого б не змінив. А тут воно буде продовжуватися кожен вечір (акції протесту. - Ред.)", - додає Оністрат.

Раніше повідомлялося, що засновник "Шершнів Довбуша" Оністрат подав рапорт на звільнення: переведення в 17-й корпус називає помстою за підтримку Федорова.

Більш детально читайте в інтерв'ю Оністрата для Цензор.НЕТ