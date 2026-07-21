Доля Сирського вирішена, питання лише у наступнику, - The Guardian

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський може найближчим часом залишити свою посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британське видання The Guardian із посиланням на власні джерела.

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Водночас у Генеральному штабі ЗСУ офіційно заперечують інформацію про його відставку та наголошують, що жодного указу президента про звільнення не видавали.

За даними The Guardian, кадрові зміни можуть відбутися після кількох днів масових протестів біля Офісу президента в Києві та по всій країні Тисячі людей вимагали звільнення Сирського та повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, якого, за інформацією видання, президент Володимир Зеленський звільнив минулого тижня після конфлікту з головнокомандувачем та Генеральним штабом.

Минулого тижня Зеленський підтвердив, що між Федоровим та Сирським виникли серйозні розбіжності. Після звільнення ексміністр заявив, що військові реформи блокувалися бюрократичними перепонами, а керівництво ігнорувало аналітичні дані, віддаючи перевагу бригадам, які, за його словами, були особисто лояльними до Сирського.

Що заявив Сирський

20 липня Сирський опублікував колонку, у якій заявив, що був здивований повідомленнями про нібито конфлікт із Федоровим.

За словами головнокомандувача, між ними відбувалися звичайні робочі дискусії, які є природними в умовах повномасштабної війни.

Сирський також перепросив, якщо його різкі висловлювання когось образили, та закликав зосередитися на війні, а не на особистих суперечках.

Крім того, генерал відкинув звинувачення у відсутності стратегії та наголосив, що його головне завдання — керівництво бойовими діями.

Позиція Генштабу

Попри повідомлення західних ЗМІ, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про можливе звільнення Сирського не відповідає дійсності.

У Генштабі наголосили, що головнокомандувач Сирський та його заступник Андрій Гнатов продовжують виконувати свої обов'язки, а рішення про звільнення може бути ухвалене виключно указом президента України, якого наразі немає.

Буданов натякнув на можливі рішення

Попри офіційні спростування, The Guardian звертає увагу на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який дав зрозуміти, що влада відреагувала на суспільні настрої.

За його словами, "позицію громадськості почуто", а ситуація вирішується "професійно та конструктивно".

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Водночас Буданов закликав українців не допустити внутрішнього протистояння.

"Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою та чекає, коли ми почнемо воювати між собою… Робота триває. Результати будуть", - повідомив Буданов.

Хто може замінити Сирського

За інформацією The Guardian, Зеленський уже провів зустрічі з кількома потенційними кандидатами на посаду головнокомандувача ЗСУ. Серед можливих претендентів називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого.

Водночас одне з джерел видання у Збройних силах України заявило, що питання відставки Сирського вже фактично вирішене.

"Його долю вирішено. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Ця людина має бути відомою й популярною, щоб усі аплодували", - цитує джерело The Guardian.

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