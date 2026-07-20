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Новини Звільнення Сирського
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Драпатий є головним претендентом на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Сирського, - Bloomberg

Сирський та Драпатий

Президент Володимир Зеленський все ж розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі масованих протестів, а головним претендентом на цю посаду є командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники агентства зазначили, що Зеленський вже почав вивчати потенційні кандидатури на заміну Сирському.

За словами одного з джерел, глава держави, ймовірно, обере наступником Сирського генерал-майора Драпатого. Саме ж рішення про звільнення чинного головнокомандувача ЗСУ може з’явитися найближчими днями.

Другий співрозмовник додав, що остаточного рішення ще не ухвалено, у списку на посаду нового головкома ЗСУ 11 кандидатів.

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Що передувало?

Михайло Драпатий раніше публічно підтримав Федорова, заявивши, що з приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася спроба змінити підходи у військовій системі та вирішити проблеми, наслідки яких відчувають воїни та командири.

  • За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
  • Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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Автор: 

ЗСУ (9014) Сирський Олександр (1017) Драпатий Михайло (33)
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Топ коментарі
+6
Він то головний, але зеля просуне самого гіршого. Таке воно косячене чмо.
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20.07.2026 21:58 Відповісти
+2
вони ще рік кандидатів пережовувати будуть.
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20.07.2026 21:56 Відповісти
+2
Драпатий це не м'ясник Сирський - кажуть шкодує солдат, намагається зрозуміти кожного дезертира, але в мене чуйка, що з його цією добротою масштаб евакуації в моїй Дніпропетровській області дуже прискориться.

Це мій особистий фейс-контроль Драпатого - можу і помилиться, хотілося б...
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20.07.2026 22:02 Відповісти

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