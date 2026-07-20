Драпатий є головним претендентом на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Сирського, - Bloomberg

Президент Володимир Зеленський все ж розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі масованих протестів, а головним претендентом на цю посаду є командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники агентства зазначили, що Зеленський вже почав вивчати потенційні кандидатури на заміну Сирському.

За словами одного з джерел, глава держави, ймовірно, обере наступником Сирського генерал-майора Драпатого. Саме ж рішення про звільнення чинного головнокомандувача ЗСУ може з’явитися найближчими днями.

Другий співрозмовник додав, що остаточного рішення ще не ухвалено, у списку на посаду нового головкома ЗСУ 11 кандидатів.

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Що передувало?

Михайло Драпатий раніше публічно підтримав Федорова, заявивши, що з приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася спроба змінити підходи у військовій системі та вирішити проблеми, наслідки яких відчувають воїни та командири.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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