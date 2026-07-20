Драпатий є головним претендентом на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Сирського, - Bloomberg
Президент Володимир Зеленський все ж розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі масованих протестів, а головним претендентом на цю посаду є командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовники агентства зазначили, що Зеленський вже почав вивчати потенційні кандидатури на заміну Сирському.
За словами одного з джерел, глава держави, ймовірно, обере наступником Сирського генерал-майора Драпатого. Саме ж рішення про звільнення чинного головнокомандувача ЗСУ може з’явитися найближчими днями.
Другий співрозмовник додав, що остаточного рішення ще не ухвалено, у списку на посаду нового головкома ЗСУ 11 кандидатів.
Що передувало?
Михайло Драпатий раніше публічно підтримав Федорова, заявивши, що з приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася спроба змінити підходи у військовій системі та вирішити проблеми, наслідки яких відчувають воїни та командири.
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
- Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
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