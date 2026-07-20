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Новини Відставка Федорова Звільнення Сирського
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У Києві та інших містах п’ятий день тривають акції за повернення Федорова і відставку Сирського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері понеділка, 20 липня, у низці українських міст українці вп'яте вийшли на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє "Суспільне" та кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події. 

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Люди вп'яте вийшли на протести

Київ

У Києві люди зібралися на площі біля театру Франка. Станом на 19:00 тут зібралося біля сотні людей.

протест
Фото: Суспільне

Відео - кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події

протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ

 

протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ
протест
Фото: Цензор.НЕТ

Інші міста 

Також до мирної акції через відставку Федорова долучилися жителі Львова. Учасники вимагають повернути його до Міноборони, а також замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

протест
Фото: Суспільне

Люди протестують і в Івано-Франківську. Вони скандують: "Ні репресіям військових", "Сирський, геть", "Влада — це народ".

Акція протесту також проходить в Миколаєві. Крім повернення Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагають заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

протест
Фото: Суспільне

У Дніпрі до акції приєдналось близько ста людей. Учасники вимагають комунікації між людьми та владою, повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також повернення з канікул парламентарів.

протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

Вони скандують "Нам потрібен Федоров", "Сирського у відставку", "Влада — це народ", "Канікули не на часі".

Протести також відбуваються у Черкасах та Луцьку.

протест
Фото: Суспільне

Дивіться також: "Сирського — геть, країні потрібні реформатори": у містах України тривають протести проти звільнення Федорова. ФОТОрепортаж

Новий Кабмін, відставка Федорова та можлива заміна Сирського 

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
  • За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
  • Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

Дивіться також: "Повернути Федорова, звільнити Сирського": у Києві, Львові та інших містах триває четвертий день протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (21155) Львів (3335) протест (2459) Сирський Олександр (1017) Федоров Михайло (1285) Львівська область (2858) Львівський район (323)
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Топ коментарі
+14
Про заслуги сирського
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20.07.2026 20:48 Відповісти
+11
Нічого дивного. Історію завжди пишуть ті, хто при владі. Он татаров вирізав всіх чеченців, які нападали на Київ. Про це озвучив сам Голобородько. І сказав, що не може звільнити татарова, бо його відразу рузькі( так і сказав рузькі) вб'ють. Правда ніхто із киян тих чеченців не бачив.
Мабуть так саме не може звільнити Сирського. А Залужного і 16 генералів Генштабу Голобородьку не шкода, коли їх звільнив?
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20.07.2026 20:58 Відповісти
+9
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20.07.2026 20:51 Відповісти

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