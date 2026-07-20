У Києві та інших містах п’ятий день тривають акції за повернення Федорова і відставку Сирського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері понеділка, 20 липня, у низці українських міст українці вп'яте вийшли на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє "Суспільне" та кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події.
Люди вп'яте вийшли на протести
Київ
У Києві люди зібралися на площі біля театру Франка. Станом на 19:00 тут зібралося біля сотні людей.
Відео - кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події
Інші міста
Також до мирної акції через відставку Федорова долучилися жителі Львова. Учасники вимагають повернути його до Міноборони, а також замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Люди протестують і в Івано-Франківську. Вони скандують: "Ні репресіям військових", "Сирський, геть", "Влада — це народ".
Акція протесту також проходить в Миколаєві. Крім повернення Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагають заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
У Дніпрі до акції приєдналось близько ста людей. Учасники вимагають комунікації між людьми та владою, повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також повернення з канікул парламентарів.
Вони скандують "Нам потрібен Федоров", "Сирського у відставку", "Влада — це народ", "Канікули не на часі".
Протести також відбуваються у Черкасах та Луцьку.
Новий Кабмін, відставка Федорова та можлива заміна Сирського
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
- Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
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Мабуть так саме не може звільнити Сирського. А Залужного і 16 генералів Генштабу Голобородьку не шкода, коли їх звільнив?