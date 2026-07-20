У Києві та інших містах п’ятий день тривають акції за повернення Федорова і відставку Сирського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері понеділка, 20 липня, у низці українських міст українці вп'яте вийшли на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє "Суспільне" та кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події.

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Люди вп'яте вийшли на протести

Київ

У Києві люди зібралися на площі біля театру Франка. Станом на 19:00 тут зібралося біля сотні людей.

Фото: Суспільне

Відео - кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події

Інші міста

Також до мирної акції через відставку Федорова долучилися жителі Львова. Учасники вимагають повернути його до Міноборони, а також замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Фото: Суспільне

Люди протестують і в Івано-Франківську. Вони скандують: "Ні репресіям військових", "Сирський, геть", "Влада — це народ".

Акція протесту також проходить в Миколаєві. Крім повернення Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагають заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Фото: Суспільне

У Дніпрі до акції приєдналось близько ста людей. Учасники вимагають комунікації між людьми та владою, повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також повернення з канікул парламентарів.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Вони скандують "Нам потрібен Федоров", "Сирського у відставку", "Влада — це народ", "Канікули не на часі".

Протести також відбуваються у Черкасах та Луцьку.

Фото: Суспільне

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Новий Кабмін, відставка Федорова та можлива заміна Сирського

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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