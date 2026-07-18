"Сирського — геть, країні потрібні реформатори": у містах України тривають протести проти звільнення Федорова. ФОТОрепортаж

Ввечері суботи, 18 липня, у низці міст України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дніпро

У Дніпрі учасники акції вимагають на мітинг зібралося щонайменше 100 містян, їх кількість продовжує зростати.

Серед гасел, які скандують учасники акції, — "Військові не раби", "Сирського — геть", "Джерелом влади — є народ" та "Країні потрібні зміни, країні потрібні реформатори".

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Крім повернення Федорова на посаду очільника МО, містяни також вимагають відставки Олександра Сирського та висловлюються проти призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів.

Миколаїв

У Миколаєві на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України долучилися 150 осіб.

Містяни вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.

Фото: Суспільне

Тернопіль

Акція на підтримку Михайла Федорова триває і в Тернополі.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Кропивницький

У Кропивницькому учасники акції зібралися поблизу площі Героїв Майдану. Люди повернути Федорова на посаду й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського.

Учасники акції тримали картонки з написами "Хочу, щоб воювали дрони, а не друзі", "Відколи за ефективність звільняють", "Росія святкує відставку Федорова", "Федоров — міністр оборони", "Байдужість — друг свавілля", "Сиру вже наїлися", "Досить поправляти корону Сирському".

Фото: Суспільне

Одеса

В Одесі на Дерибасівській зібралися близько тисячі людей. Учасники виступали проти відставки Федорова з посади міністра оборони України.

Під час акції присутні скандували: "Сирського геть", "Хто відповість за Кринки?", "Військовим потрібні дрони", а також закликали повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Інші міста

Також акції на підтримку Федорова відбуваються у Рівному, Хмельницькому, Черкасах, Житомирі, Луцьку, Чернівцях та Вінниці.

Дивіться також: Акція з вимогою повернути Федорова третій день триває у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та відставка Федорова