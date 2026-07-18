УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7715 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Федорова
2 374 31

"Сирського — геть, країні потрібні реформатори": у містах України тривають протести проти звільнення Федорова. ФОТОрепортаж

Ввечері суботи, 18 липня, у низці міст України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дніпро

У Дніпрі учасники акції вимагають на мітинг зібралося щонайменше 100 містян, їх кількість продовжує зростати.

Серед гасел, які скандують учасники акції, — "Військові не раби", "Сирського — геть", "Джерелом влади — є народ" та "Країні потрібні зміни, країні потрібні реформатори".

акція протесту
Фото: Суспільне
акція протесту
Фото: Суспільне

Крім повернення Федорова на посаду очільника МО, містяни також вимагають відставки Олександра Сирського та висловлюються проти призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів.

Миколаїв

У Миколаєві на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України долучилися 150 осіб.

Містяни вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.

протест
Фото: Суспільне

Тернопіль

Акція на підтримку Михайла Федорова триває і в Тернополі. 

акція
Фото: Суспільне
акція
Фото: Суспільне

Кропивницький

У Кропивницькому учасники акції зібралися поблизу площі Героїв Майдану. Люди повернути Федорова на посаду й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського.

Учасники акції тримали картонки з написами "Хочу, щоб воювали дрони, а не друзі", "Відколи за ефективність звільняють", "Росія святкує відставку Федорова", "Федоров — міністр оборони", "Байдужість — друг свавілля", "Сиру вже наїлися", "Досить поправляти корону Сирському".

акція
Фото: Суспільне

Одеса

В Одесі на Дерибасівській зібралися близько тисячі людей. Учасники виступали проти відставки Федорова з посади міністра оборони України.

Під час акції присутні скандували: "Сирського геть", "Хто відповість за Кринки?", "Військовим потрібні дрони", а також закликали повернути Федорова на посаду міністра оборони.

акція
Фото: Суспільне
акція
Фото: Суспільне
акція
Фото: Суспільне

Інші міста

Також акції на підтримку Федорова відбуваються у Рівному, Хмельницькому, Черкасах, Житомирі, Луцьку, Чернівцях та Вінниці.

Дивіться також: Акція з вимогою повернути Федорова третій день триває у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

Автор: 

Дніпро (3594) протест (2447) Федоров Михайло (1274) Дніпропетровська область (5258) Дніпровський район (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Сирський-людина єрмака, геть треба-Зеленого довбограя разом із своїми слугами...
показати весь коментар
18.07.2026 21:57 Відповісти
+10
це все чудово ..але проблема в Оманській Гниді..яку породили 73% на жаль
показати весь коментар
18.07.2026 21:55 Відповісти
+8
Боротися треба не з наслідками і тим більше не з одним метастазом проти іншого, а з причиною.

Причиною є Зеленський.
показати весь коментар
18.07.2026 22:00 Відповісти

Завантаження...

 
 