"Сирського — геть, країні потрібні реформатори": у містах України тривають протести проти звільнення Федорова. ФОТОрепортаж
Ввечері суботи, 18 липня, у низці міст України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Дніпро
У Дніпрі учасники акції вимагають на мітинг зібралося щонайменше 100 містян, їх кількість продовжує зростати.
Серед гасел, які скандують учасники акції, — "Військові не раби", "Сирського — геть", "Джерелом влади — є народ" та "Країні потрібні зміни, країні потрібні реформатори".
Крім повернення Федорова на посаду очільника МО, містяни також вимагають відставки Олександра Сирського та висловлюються проти призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів.
Миколаїв
У Миколаєві на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України долучилися 150 осіб.
Містяни вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.
Тернопіль
Акція на підтримку Михайла Федорова триває і в Тернополі.
Кропивницький
У Кропивницькому учасники акції зібралися поблизу площі Героїв Майдану. Люди повернути Федорова на посаду й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського.
Учасники акції тримали картонки з написами "Хочу, щоб воювали дрони, а не друзі", "Відколи за ефективність звільняють", "Росія святкує відставку Федорова", "Федоров — міністр оборони", "Байдужість — друг свавілля", "Сиру вже наїлися", "Досить поправляти корону Сирському".
Одеса
В Одесі на Дерибасівській зібралися близько тисячі людей. Учасники виступали проти відставки Федорова з посади міністра оборони України.
Під час акції присутні скандували: "Сирського геть", "Хто відповість за Кринки?", "Військовим потрібні дрони", а також закликали повернути Федорова на посаду міністра оборони.
Інші міста
Також акції на підтримку Федорова відбуваються у Рівному, Хмельницькому, Черкасах, Житомирі, Луцьку, Чернівцях та Вінниці.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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