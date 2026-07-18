"Сырского - геть, стране нужны реформаторы": в городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова. ФОТОрепортаж
Вечером в субботу, 18 июля, в ряде городов Украины продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Днепр
В Днепре участники акции требуют: на митинг собралось не менее 100 горожан, их число продолжает расти.
Среди лозунгов, которые скандируют участники акции, - "Военные - не рабы", "Сырского - геть", "Источник власти - народ" и "Стране нужны перемены, стране нужны реформаторы".
Помимо возвращения Федорова на пост главы Минобороны, горожане также требуют отставки Александра Сырского и выступают против назначения Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов.
Николаев
В Николаеве к акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины присоединились 150 человек.
Горожане прошли по улице Соборной, скандируя лозунги в поддержку экс-министра обороны.
Тернополь
Акция в поддержку Михаила Федорова продолжается и в Тернополе.
Кропивницкий
В Кропивницком участники акции собрались возле площади Героев Майдана. Люди вернуть Федорова на должность и уволить главнокомандующего Александра Сырского.
Участники акции держали картонки с надписями "Хочу, чтобы воевали дроны, а не друзья", "С каких пор за эффективность увольняют", "Россия празднует отставку Федорова", "Федоров - министр обороны", "Безразличие - друг произвола", "Сыра уже наелись", "Хватит поправлять корону Сырскому".
Одесса
В Одессе на Дерибасовской собралось около тысячи человек. Участники выступали против отставки Федорова с должности министра обороны Украины.
Во время акции присутствовавшие скандировали: "Сырского - геть", "Кто ответит за Крынки?", "Военным нужны дроны", а также призвали вернуть Федорова на должность министра обороны.
Другие города
Также акции в поддержку Федорова проходят в Ривно, Хмельницком, Черкассах, Житомире, Луцке, Черновцах и Виннице.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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