"Сырского - геть, стране нужны реформаторы": в городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 18 июля, в ряде городов Украины продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Днепр

В Днепре участники акции требуют: на митинг собралось не менее 100 горожан, их число продолжает расти.

Среди лозунгов, которые скандируют участники акции, - "Военные - не рабы", "Сырского - геть", "Источник власти - народ" и "Стране нужны перемены, стране нужны реформаторы".

Помимо возвращения Федорова на пост главы Минобороны, горожане также требуют отставки Александра Сырского и выступают против назначения Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов.

Николаев

В Николаеве к акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины присоединились 150 человек.

Горожане прошли по улице Соборной, скандируя лозунги в поддержку экс-министра обороны.

Тернополь

Акция в поддержку Михаила Федорова продолжается и в Тернополе.

Кропивницкий

В Кропивницком участники акции собрались возле площади Героев Майдана. Люди вернуть Федорова на должность и уволить главнокомандующего Александра Сырского.

Участники акции держали картонки с надписями "Хочу, чтобы воевали дроны, а не друзья", "С каких пор за эффективность увольняют", "Россия празднует отставку Федорова", "Федоров - министр обороны", "Безразличие - друг произвола", "Сыра уже наелись", "Хватит поправлять корону Сырскому".

Фото: Суспільне

Одесса

В Одессе на Дерибасовской собралось около тысячи человек. Участники выступали против отставки Федорова с должности министра обороны Украины.

Во время акции присутствовавшие скандировали: "Сырского - геть", "Кто ответит за Крынки?", "Военным нужны дроны", а также призвали вернуть Федорова на должность министра обороны.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Другие города

Также акции в поддержку Федорова проходят в Ривно, Хмельницком, Черкассах, Житомире, Луцке, Черновцах и Виннице.

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