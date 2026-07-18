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Новости Отставка Федорова
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"Сырского - геть, стране нужны реформаторы": в городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 18 июля, в ряде городов Украины продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Днепр

В Днепре участники акции требуют: на митинг собралось не менее 100 горожан, их число продолжает расти.

Среди лозунгов, которые скандируют участники акции, - "Военные - не рабы", "Сырского - геть", "Источник власти - народ" и "Стране нужны перемены, стране нужны реформаторы".

акция протеста
Фото: "Суспільне"
акция протеста
Фото: "Суспільне"

Помимо возвращения Федорова на пост главы Минобороны, горожане также требуют отставки Александра Сырского и выступают против назначения Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов.

Николаев

В Николаеве к акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины присоединились 150 человек.

Горожане прошли по улице Соборной, скандируя лозунги в поддержку экс-министра обороны.

протест
Фото: "Суспільне"

Тернополь

Акция в поддержку Михаила Федорова продолжается и в Тернополе. 

акция
Фото: "Суспильне"
акция
Фото: "Суспільне"

Кропивницкий

В Кропивницком участники акции собрались возле площади Героев Майдана. Люди вернуть Федорова на должность и уволить главнокомандующего Александра Сырского.

Участники акции держали картонки с надписями "Хочу, чтобы воевали дроны, а не друзья", "С каких пор за эффективность увольняют", "Россия празднует отставку Федорова", "Федоров - министр обороны", "Безразличие - друг произвола", "Сыра уже наелись", "Хватит поправлять корону Сырскому".

акція
Фото: Суспільне

Одесса

В Одессе на Дерибасовской собралось около тысячи человек. Участники выступали против отставки Федорова с должности министра обороны Украины.

Во время акции присутствовавшие скандировали: "Сырского - геть", "Кто ответит за Крынки?", "Военным нужны дроны", а также призвали вернуть Федорова на должность министра обороны.

акція
Фото: Суспільне
акція
Фото: Суспільне
акція
Фото: Суспільне

Другие города

Также акции в поддержку Федорова проходят в Ривно, Хмельницком, Черкассах, Житомире, Луцке, Черновцах и Виннице.

Читайте также: Зеленский поговорил с Федоровым и Сырским: Я слышу, что говорят люди, решения по армии будут наработаны

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Смотрите также: "Федоров = будущее", "Сырского - геть": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж

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Днепр (4664) протест (5774) Федоров Михаил (843) Днепропетровская область (5438) Днепровский район (448)
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Топ комментарии
+12
Сирський-людина єрмака, геть треба-Зеленого довбограя разом із своїми слугами...
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18.07.2026 21:57 Ответить
+10
це все чудово ..але проблема в Оманській Гниді..яку породили 73% на жаль
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18.07.2026 21:55 Ответить
+8
Боротися треба не з наслідками і тим більше не з одним метастазом проти іншого, а з причиною.

Причиною є Зеленський.
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18.07.2026 22:00 Ответить

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