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Новости Отставка Федорова
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Зеленский поговорил с Федоровым и Сырским: Я слышу, что говорят люди, решения по армии будут наработаны

Зеленский, Федоров

Президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в городах Украины с требованием оставить Михаила Федорова на посту министра обороны.

Об этом он заявил в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается возвращать войну домой - в Россию, туда, откуда война сюда пришла", - заявил глава государства.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку: Изменения обязательно будут, диалог идет

Автор: 

Зеленский Владимир (24880) Александр Сырский (974) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
+34
дякую. поригав.

Оманський Буратіно просрався zельоним словесним поносом
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18.07.2026 21:11 Ответить
+28
Лише наївні люди ще не зрозуміли, що Зеленський лише імітує зацікавленість в перемозі і тому він звільнив Залужного, а зараз Федорова. Чим довше йде війна тим довше він на посаді президента та має можливість займатися власним збагаченням за рахунок бюджету. Зеленський вже давно збагнув, що після закінчення війни та програшу на виборах його чекаю в'язниця, або виїзд в Ізраїль до свого друга Міндіча
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18.07.2026 21:21 Ответить
+27
А до протестів говорити не виходило? 😲 Кіздить як завжди. Хоча питання протестів уже не у Федорові, воно ще у Сирському, а згодом за деякий час буде у самому Зєлєнскому. Зєля - гальмо, яке не здатне не лише діяти розумно, а й навіть реагувати швидко теж не здатен.
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18.07.2026 21:15 Ответить

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