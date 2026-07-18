Зеленский поговорил с Федоровым и Сырским: Я слышу, что говорят люди, решения по армии будут наработаны

Президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в городах Украины с требованием оставить Михаила Федорова на посту министра обороны.

Об этом он заявил в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается возвращать войну домой - в Россию, туда, откуда война сюда пришла", - заявил глава государства.

Новый Кабмин и отставка Федорова

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