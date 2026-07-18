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Новости Отставка Федорова
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Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку: Изменения обязательно будут, диалог идет

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Бывший министр обороны Михаил Федоров поблагодарил за поддержку украинцев, которые третий день подряд выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за "Мрію" и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - заявил Федоров.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция с требованием вернуть Федорова продолжается в Киеве уже третий день. ФОТОрепортаж

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отставка (3146) протест (5774) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
+18
Народ не особисто тебе вийшов підтримати, а справедливість. Дивись, Михайло, це важливо ніколи не плутати, щоб не стати для українського народу "мішей". Твій патрон зеленський у 2019 здурив народ і з людини, яка обіцяла збудувати країну мрій в Україні, фактично стала могильщиком всіх тих наївних сподівань, які помилково побачини в Голобородьку багаточисельні глядачі російського серіалу "слуга народа" (чому російського? бо знімав серіал московський режисер, друг та бізнес партнер зеленського та ще й на російсько-коломойські гроші).
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18.07.2026 21:14 Ответить
+12
діалог ***** з ким ? ..з Вовою R1 ?
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18.07.2026 21:09 Ответить
+8
Ну припустимо, що про Дію вже краще промовчав би. Її справжньою метою була фальсифікація виборів. Вибачився б за те, що шахрайськими методами разом з тепер уже полумʼяним опозиціонером разумковим привили морального виродка до влади. Але міністром оборони у порівнянні з шахраями рєзніковим і умєровим та зеленим угодником шмигалем був дійсно набагато ефективнішим і у зеленського нічого кращого на цю посаду немає. Так що не дуже лести собі, що люди вийшли саме за тебе, а не проти дурнуватого рішення зеленського!
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18.07.2026 21:31 Ответить

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