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Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку: Изменения обязательно будут, диалог идет
Бывший министр обороны Михаил Федоров поблагодарил за поддержку украинцев, которые третий день подряд выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.
Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за "Мрію" и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - заявил Федоров.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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