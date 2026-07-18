Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку: Изменения обязательно будут, диалог идет

Бывший министр обороны Михаил Федоров поблагодарил за поддержку украинцев, которые третий день подряд выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за "Мрію" и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - заявил Федоров.

Новый Кабмин и отставка Федорова

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