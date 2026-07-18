Федоров відреагував на протести на свою підтримку: Зміни обов’язково будуть, діалог є

Ексміністр оборони Михайло Федоров подякував за підтримку українцям, які третій третій день поспіль виходять на протести з вимогою повернути його на посаду очільника Міноборони.

Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться",- заявив Федоров.

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