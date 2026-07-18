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Федоров відреагував на протести на свою підтримку: Зміни обов’язково будуть, діалог є
Ексміністр оборони Михайло Федоров подякував за підтримку українцям, які третій третій день поспіль виходять на протести з вимогою повернути його на посаду очільника Міноборони.
Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться",- заявив Федоров.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
Топ коментарі
+18 kelt kant
показати весь коментар18.07.2026 21:14 Відповісти Посилання
+12 Alex G.
показати весь коментар18.07.2026 21:09 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар18.07.2026 21:31 Відповісти Посилання
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