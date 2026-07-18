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Новини Відставка Федорова
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Зеленський поговорив із Федоровим та Сирським: Я чую, що кажуть люди, рішення щодо армії будуть напрацьовані

Зеленський, Федоров

Президент Володимир Зеленський відреагував на протести у містах України з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Про це він заявив у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення щодо армії будуть напрацьовані 

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла", - заявив глава држави.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

Читайте також: Зеленський може замінити Сирського, співбесіди з кандидатами заплановані на вихідні, - Financial Times

Автор: 

Зеленський Володимир (28405) Сирський Олександр (997) Федоров Михайло (1274)
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Топ коментарі
+34
дякую. поригав.

Оманський Буратіно просрався zельоним словесним поносом
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18.07.2026 21:11 Відповісти
+28
Лише наївні люди ще не зрозуміли, що Зеленський лише імітує зацікавленість в перемозі і тому він звільнив Залужного, а зараз Федорова. Чим довше йде війна тим довше він на посаді президента та має можливість займатися власним збагаченням за рахунок бюджету. Зеленський вже давно збагнув, що після закінчення війни та програшу на виборах його чекаю в'язниця, або виїзд в Ізраїль до свого друга Міндіча
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18.07.2026 21:21 Відповісти
+27
А до протестів говорити не виходило? 😲 Кіздить як завжди. Хоча питання протестів уже не у Федорові, воно ще у Сирському, а згодом за деякий час буде у самому Зєлєнскому. Зєля - гальмо, яке не здатне не лише діяти розумно, а й навіть реагувати швидко теж не здатен.
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18.07.2026 21:15 Відповісти

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