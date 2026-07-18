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Зеленський поговорив із Федоровим та Сирським: Я чую, що кажуть люди, рішення щодо армії будуть напрацьовані
Президент Володимир Зеленський відреагував на протести у містах України з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони.
Про це він заявив у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення щодо армії будуть напрацьовані
"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла", - заявив глава држави.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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