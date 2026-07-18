Зеленський поговорив із Федоровим та Сирським: Я чую, що кажуть люди, рішення щодо армії будуть напрацьовані

Президент Володимир Зеленський відреагував на протести у містах України з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Про це він заявив у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення щодо армії будуть напрацьовані

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла", - заявив глава држави.

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