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Новости Отставка Федорова Увольнение Сырского
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В Киеве и других городах пятый день продолжаются акции за возвращение Федорова и отставку Сырского. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером в понедельник, 20 июля, в ряде украинских городов украинцы в пятый раз вышли на протесты против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

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Люди в пятый раз вышли на протесты

В Киеве люди собрались на площади возле театра Франко. По состоянию на 19:00 здесь собралось около сотни человек.

протест
Фото: "Суспильне"

Также к мирной акции в связи с отставкой Федорова присоединились жители Львова. Участники требуют вернуть его в Минобороны, а также заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

протест
Фото: "Суспильне"

Люди протестуют и в Ивано-Франковске. Они скандируют: "Нет репрессиям военных", "Сырский, уходи", "Власть — это народ".

Акция протеста также проходит в Николаеве. Помимо возвращения Федорова на пост министра обороны, люди требуют замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

протест
Фото: "Суспильне"

В Днепре к акции присоединилось около ста человек. Участники требуют налаживания диалога между народом и властью, возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также возвращения парламентариев с каникул.

протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"

Они скандируют "Нам нужен Федоров", "Сырского в отставку", "Власть — это народ", "Каникулы не к месту".

Протесты также проходят в Черкассах и Луцке.

протест
Фото: "Суспильне"

Смотрите также: "Сырского — прочь, стране нужны реформаторы": в городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова. ФОТОрепортаж

Новый Кабмин, отставка Федорова и возможная замена Сирского 

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
  • По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
  • После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

Смотрите также: "Вернуть Федорова, уволить Сырского": в Киеве, Львове и других городах продолжается четвертый день протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26711) Львов (4711) протест (5787) Александр Сырский (993) Федоров Михаил (854) Львовская область (3256) Львовский район (296)
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Топ комментарии
+4
Проводити реформи, менше красти на засобах уражень, не ставити дебілів-улюбленців командирами? Вже легше буде.
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20.07.2026 20:41 Ответить
+3
Про заслуги сирського
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20.07.2026 20:48 Ответить
+1
ось ідея для ще однієї картонки - користуйтесь👇

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20.07.2026 20:38 Ответить

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