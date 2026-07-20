В Киеве и других городах пятый день продолжаются акции за возвращение Федорова и отставку Сырского. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером в понедельник, 20 июля, в ряде украинских городов украинцы в пятый раз вышли на протесты против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

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Люди в пятый раз вышли на протесты

В Киеве люди собрались на площади возле театра Франко. По состоянию на 19:00 здесь собралось около сотни человек.

Также к мирной акции в связи с отставкой Федорова присоединились жители Львова. Участники требуют вернуть его в Минобороны, а также заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Люди протестуют и в Ивано-Франковске. Они скандируют: "Нет репрессиям военных", "Сырский, уходи", "Власть — это народ".

Акция протеста также проходит в Николаеве. Помимо возвращения Федорова на пост министра обороны, люди требуют замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В Днепре к акции присоединилось около ста человек. Участники требуют налаживания диалога между народом и властью, возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также возвращения парламентариев с каникул.

Они скандируют "Нам нужен Федоров", "Сырского в отставку", "Власть — это народ", "Каникулы не к месту".

Протесты также проходят в Черкассах и Луцке.

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Новый Кабмин, отставка Федорова и возможная замена Сирского

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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