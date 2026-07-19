"Вернуть Федорова, уволить Сырского": в Киеве и Львове и других городах длится четвертый день протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером в воскресенье, 19 июля, в Киеве, Львове и других городах люди вновь собрались на протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы уволить Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Видео протестов публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев

В столице возле театра Франко уже собралось несколько сотен человек. Люди требуют перемен в армии, а также достойного отношения к украинским военным со стороны командования.

Участники акции скандируют: "Сырский — вон", "Нет — репрессиям военных".

Львов

Во Львове участники акции собрались на проспекте Свободы. Люди скандируют: "Сырского — вон!"

Другие города

К акции протеста присоединились и другие украинские города. Участники протестов требуют вернуть Михаила Федорова в Миноборону, а в ряде городов также призывают уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает "Суспільне".

В частности, протесты проходят в Одессе, Луцке, Черкассах, Николаеве, Днепре, Харькове, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Мукачево, Черновцах, Ужгороде и других городах Украины.

Фото: Суспільне







Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Напомним, что это уже четвертый день протестов.

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