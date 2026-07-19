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Новости Отставка Федорова Увольнение Сырского
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"Вернуть Федорова, уволить Сырского": в Киеве и Львове и других городах длится четвертый день протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером в воскресенье, 19 июля, в Киеве, Львове и других городах  люди вновь собрались на протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы уволить Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Видео протестов публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев 

В столице возле театра Франко уже собралось несколько сотен человек. Люди требуют перемен в армии, а также достойного отношения к украинским военным со стороны командования.

Участники акции скандируют: "Сырский — вон", "Нет — репрессиям военных".

Львов 

Во Львове участники акции собрались на проспекте Свободы. Люди скандируют: "Сырского — вон!"

Другие города

К акции протеста присоединились и другие украинские города. Участники протестов требуют вернуть Михаила Федорова в Миноборону, а в ряде городов также призывают уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает "Суспільне".

В частности, протесты проходят в Одессе, Луцке, Черкассах, Николаеве, Днепре, Харькове, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Мукачево, Черновцах, Ужгороде и других городах Украины.

протест
Фото: Суспільне



протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

Напомним, что это уже четвертый день протестов. 

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Автор: 

Киев (26701) Львов (4710) протест (5783) Александр Сырский (985) Федоров Михаил (851) Львовская область (3255) Львовский район (295)
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Топ комментарии
+17
З цього потрібно було починати.
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19.07.2026 20:29 Ответить
+16
Ще пару днів бездіяльності влади і до вимог протестів додадуть відставку Зеленського!
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19.07.2026 20:27 Ответить
+9
Щодо Сирського повністю згоден.
Нафіга вам симулякр Федоров?

Він же з тієї ж діжки з лайном, що і вся команда ЗЄ.
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19.07.2026 20:17 Ответить

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