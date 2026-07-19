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Новини Відставка Федорова Звільнення Сирського
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"Повернути Федорова, звільнити Сирського": у Києві, Львові та інших містах триває четвертий день протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері неділі, 19 липня, у Києві, Львові та інших містах люди знову зібралися на протест з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також лунають заклики звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ.

Відео протестів публікують в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Київ 

У столиці біля театру Франка вже зібралося декілька сотень людей. Люди вимагають змін в армії, а також належного ставлення до українських військових з боку командування.

Учасники акції скандують: "Сирський - геть", "Ні - репресіям військових".

Львів 

У Львові учасники акції зібралися на проспекті Свободи. Люди вигукують: "Сирського геть!".

Інші міста

До акції протесту долучилися й інші українські міста. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова до Міноборони, а в низці міст також закликають звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає "Суспільне".

Зокрема, протести відбуваються в Одесі, Луцьку, Черкасах, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах України.

протест
Фото: Суспільне



протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

Нагадаємо, що це вже четвертий день протестів. 

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

Автор: 

Київ (21142) Львів (3334) протест (2455) Сирський Олександр (1008) Федоров Михайло (1281) Львівська область (2856) Львівський район (323)
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Топ коментарі
+16
З цього потрібно було починати.
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19.07.2026 20:29 Відповісти
+15
Ще пару днів бездіяльності влади і до вимог протестів додадуть відставку Зеленського!
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19.07.2026 20:27 Відповісти
+9
Щодо Сирського повністю згоден.
Нафіга вам симулякр Федоров?

Він же з тієї ж діжки з лайном, що і вся команда ЗЄ.
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19.07.2026 20:17 Відповісти

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