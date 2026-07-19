"Повернути Федорова, звільнити Сирського": у Києві, Львові та інших містах триває четвертий день протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері неділі, 19 липня, у Києві, Львові та інших містах люди знову зібралися на протест з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також лунають заклики звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ.
Відео протестів публікують в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Київ
У столиці біля театру Франка вже зібралося декілька сотень людей. Люди вимагають змін в армії, а також належного ставлення до українських військових з боку командування.
Учасники акції скандують: "Сирський - геть", "Ні - репресіям військових".
Львів
У Львові учасники акції зібралися на проспекті Свободи. Люди вигукують: "Сирського геть!".
Інші міста
До акції протесту долучилися й інші українські міста. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова до Міноборони, а в низці міст також закликають звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає "Суспільне".
Зокрема, протести відбуваються в Одесі, Луцьку, Черкасах, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах України.
Нагадаємо, що це вже четвертий день протестів.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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Нафіга вам симулякр Федоров?
Він же з тієї ж діжки з лайном, що і вся команда ЗЄ.