"Повернути Федорова, звільнити Сирського": у Києві, Львові та інших містах триває четвертий день протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері неділі, 19 липня, у Києві, Львові та інших містах люди знову зібралися на протест з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також лунають заклики звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ.

Відео протестів публікують в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Київ

У столиці біля театру Франка вже зібралося декілька сотень людей. Люди вимагають змін в армії, а також належного ставлення до українських військових з боку командування.

Учасники акції скандують: "Сирський - геть", "Ні - репресіям військових".

Львів

У Львові учасники акції зібралися на проспекті Свободи. Люди вигукують: "Сирського геть!".

Інші міста

До акції протесту долучилися й інші українські міста. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова до Міноборони, а в низці міст також закликають звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає "Суспільне".

Зокрема, протести відбуваються в Одесі, Луцьку, Черкасах, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах України.

Фото: Суспільне







Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що це вже четвертий день протестів.

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