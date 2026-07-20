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Новости Увольнение Сырского
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Драпатый является главным претендентом на должность главнокомандующего ВСУ вместо Сырского, — Bloomberg

Сырский и Драпатый

Президент Владимир Зеленский всё же рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне массовых протестов, а главным претендентом на эту должность является командующий Группировкой объединенных сил генерал-майор Михаил Драпатый.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Собеседники агентства отметили, что Зеленский уже начал изучать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

По словам одного из источников, глава государства, вероятно, выберет преемником Сырского генерал-майора Драпатого. Само же решение об увольнении действующего главнокомандующего ВСУ может быть принято в ближайшие дни.

Второй собеседник добавил, что окончательное решение еще не принято, в списке на должность нового главнокомандующего ВСУ 11 кандидатов.

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Что этому предшествовало?

Михаил Драпатый ранее публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе воины и командиры.

  • По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
  • После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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Автор: 

ВСУ (8003) Александр Сырский (993) Драпатый Михаил (33)
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Топ комментарии
+8
Він то головний, але зеля просуне самого гіршого. Таке воно косячене чмо.
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20.07.2026 21:58 Ответить
+8
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20.07.2026 22:12 Ответить
+6
Михайло Драпатий має гарний бойовий досвід, відповідну військову освіту й авторитет
серед військових.
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20.07.2026 22:17 Ответить

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