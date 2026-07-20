Драпатый является главным претендентом на должность главнокомандующего ВСУ вместо Сырского, — Bloomberg

Президент Владимир Зеленский всё же рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне массовых протестов, а главным претендентом на эту должность является командующий Группировкой объединенных сил генерал-майор Михаил Драпатый.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Собеседники агентства отметили, что Зеленский уже начал изучать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

По словам одного из источников, глава государства, вероятно, выберет преемником Сырского генерал-майора Драпатого. Само же решение об увольнении действующего главнокомандующего ВСУ может быть принято в ближайшие дни.

Второй собеседник добавил, что окончательное решение еще не принято, в списке на должность нового главнокомандующего ВСУ 11 кандидатов.

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Что этому предшествовало?

Михаил Драпатый ранее публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе воины и командиры.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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