Драпатый является главным претендентом на должность главнокомандующего ВСУ вместо Сырского, — Bloomberg
Президент Владимир Зеленский всё же рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне массовых протестов, а главным претендентом на эту должность является командующий Группировкой объединенных сил генерал-майор Михаил Драпатый.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседники агентства отметили, что Зеленский уже начал изучать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.
По словам одного из источников, глава государства, вероятно, выберет преемником Сырского генерал-майора Драпатого. Само же решение об увольнении действующего главнокомандующего ВСУ может быть принято в ближайшие дни.
Второй собеседник добавил, что окончательное решение еще не принято, в списке на должность нового главнокомандующего ВСУ 11 кандидатов.
Что этому предшествовало?
Михаил Драпатый ранее публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе воины и командиры.
- По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
- После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.
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