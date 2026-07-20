Зеленський провів спеціальну Ставку: Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до дій РФ восени

У понеділок, 20 липня, за підсумками кількаденного спілкування з командирами корпусів президент Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий формат та учасники засідання

"Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави", - зазначив президент.

У Ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, "Хартії" та "Азову" і представники українського оборонного сектору.

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Пріоритетні потреби

"Більшість питань абсолютно практичні – щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання: дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання", - розповів Зеленський.

За підсумками засідання домовились, що буде започаткований регулярний формат такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО.

Окремо на Ставці обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах.

"Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України", - сказав Зеленський.

Коригування стратегії оборони

Президент додав, що продовжить визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Зокрема, він зауважив, що є багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії.

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Підготовка до осені

"Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість і змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени", - наголосив Зеленський.

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