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Новости Заседания Ставки Обеспечение ВСУ оружием
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Зеленский провел специальное совещание: Украина должна войти в август максимально укрепленной и подготовиться к действиям РФ осенью

заседание Штаба

В понедельник, 20 июля, по итогам нескольких дней общения с командирами корпусов президент Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Впервые состоялось прямое, непосредственное общение наших основных производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, которые реально используют эту продукцию, министерствами обороны и финансов Украины, а также основными специальными службами нашего государства", — отметил президент.

В заседании Ставки приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, "Хартии" и "Азова", а также представители украинского оборонного сектора.

Приоритетные потребности

"Большинство вопросов носят сугубо практический характер — касаются реальных боевых потребностей, задержек в обеспечении, нерешенных вопросов в сфере закупок, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку: дроны всех типов и НРК, дальнобойные снаряды для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, другое оборудование", — рассказал Зеленский.

По итогам заседания было решено, что будет введен регулярный формат такого взаимодействия между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации со стороны Министерства обороны и СНБО.

Отдельно на Штабе обсудили конкретные показатели дефектов продукции, выявленные на уровне применения в боевых подразделениях.

"Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо. На завтра назначил встречи еще с другими командирами корпусов: отзыв должен поступить от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины", — сказал Зеленский.

Корректировка стратегии обороны

Президент добавил, что продолжит определять, какие коррективы в стратегию обороны Украины следует внести и какие приоритеты в производстве и поставках войскам должны быть реализованы как можно быстрее. В частности, он отметил, что есть много вопросов, касающихся ПВО, и, соответственно, задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии.

Подготовка к осени

"Благодарен всем сегодня за открытость, искренность и содержательность. Украина должна войти в август максимально укрепленной и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью", — подчеркнул Зеленский. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) ВСУ (8003) Ставка (184)
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Топ комментарии
+9
спеціальна Ставка )))))

*****..я вже просто фізично не сприймаю Zельонйи понос Оманської Гниди
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20.07.2026 22:11 Ответить
+8
І для того, щоб "посилити", "незламнити" і "потужнити" у серпні країну, на початку липня Зєлєнскій кинув її у штопор? 🤔
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20.07.2026 22:18 Ответить
+7
Посилити двушки теж плануєш?
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20.07.2026 22:03 Ответить

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