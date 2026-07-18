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Новини Засідання Ставки
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Зброя, далекобійна артилерія та НРК - усе буде на Ставці вже в понеділок, - Зеленський

Зеленський про Ставку

У понеділок на Ставці верховного головнокомандувача розглядатимуться питання постачання зброї, далекобійної артилерії, наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Що буде на Ставці?

"Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК - все буде на Ставці вже в понеділок", - заявив президент.

За його словами, були також питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях.

"Звісно, що рішення потрібні, і вони будуть, зокрема щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації", - наголосив президент.

Він також повідомив, що триває активна робота з партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних типів зброї.

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Ситуація на фронті

Крім того, Зеленський розповів, що детально обговорював ситуацію на фронті з командирами корпусів, де надзвичайно інтенсивні бойові дії, - зокрема на Покровському та інших напрямках Донеччини, на Олександрівському напрямку, а також на Запоріжжі та Харківщині.

Він зауважив, що лише один 17-й корпус, який діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує близько 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими.

"Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати. Так само й інші наші корпуси на фронті.", - зазначив Зеленський.

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Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував проведення спеціального засідання Ставки Верховного головнокомандувача, до якого вперше залучать не лише військове командування, а й основних виробників озброєння та техніки, необхідної на фронті.

Автор: 

Зеленський Володимир (28405) зброя (7938) Ставка (195)
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Топ коментарі
+7
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18.07.2026 22:44 Відповісти
+6
зброя на Ставці..а чому в понеділок ?
а ..ну да ..завтра же неділя - вихідний ..війна же

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18.07.2026 22:15 Відповісти
+5
та свали уже мразь хрипатая
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18.07.2026 22:21 Відповісти

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