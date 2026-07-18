Оружие, дальнобойная артиллерия и НРК - все будет на Штабе уже в понедельник, - Зеленский

В понедельник на Штабе верховного главнокомандующего будут рассматриваться вопросы поставок оружия, дальнобойной артиллерии и наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Что будет на Штабе?

"Все, что необходимо по поставкам, по оружию, по дальнобойной артиллерии и НРК - все будет на Штабе уже в понедельник", - заявил президент.

По его словам, также обсуждались вопросы, касающиеся взаимоотношений между армией и другими структурами на местах.

"Конечно, решения нужны, и они будут приняты, в частности, относительно того, что должны делать областные и местные власти для обеспечения наших подразделений, для необходимой коммуникации", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что продолжается активная работа с партнерами над выполнением договоренностей о поставках ракет и других специальных видов оружия.

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Ситуация на фронте

Кроме того, Зеленский рассказал, что подробно обсуждал ситуацию на фронте с командирами корпусов, где ведутся чрезвычайно интенсивные боевые действия, - в частности на Покровском и других направлениях Донецкой области, на Александровском направлении, а также в Запорожской и Харьковской областях.

Он отметил, что только один 17-й корпус, действующий в Запорожской области, ежемесячно наносит российским войскам потери в размере около 7 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Там, на этом направлении, постоянно ведутся российские штурмы. Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус приносит Украине результаты. То же самое и с другими нашими корпусами на фронте", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение специального заседания Ставки Верховного главнокомандующего, к которому впервые будут привлечены не только военное командование, но и основные производители вооружения и техники, необходимой на фронте.