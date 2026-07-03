Украина способна в долгосрочной перспективе превзойти РФ по объемам производства технологического оружия, — Зеленский после Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел 3 июля заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, посвященное укреплению внутреннего оборонно-промышленного комплекса и пересмотру ракетной программы с целью оказания максимального давления на Россию.

Об этом президент сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинское оружие

"Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина достигла способности производить такой объем технологичных видов оружия, который в долгосрочной перспективе может превзойти российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание. И говорили также с самими производителями о том, что нужно от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, ее возможности на фронте, а также на ее способность затягивать войну.

Это касается прежде всего украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники. "Наш сегодняшний разговор с участием производителей оружия стал продолжением обсуждений на высшем уровне по принятию военных решений, которые проходили на площадках СНБО, парламента и Министерства обороны в течение предыдущих недель", — рассказал Зеленский.

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Иностранные инвестиции в украинские заводы

Перед Министерством иностранных дел и Министерством обороны поставлена задача — сосредоточиться на переговорах с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования непосредственно в украинские оружейные компании.

"Ожидаю конкретных результатов — договоренностей с партнерами. Инвестиции в украинское производство — это инвестиции в принуждение России к миру, и партнеры должны воспринимать это как наше общее с ними достижение", — пояснил президент.

Дальнодействующие санкции и давление на общество РФ

По словам Зеленского, анализ выполнения плана украинских далекобойных санкций и санкций средней дальности доказал свою высокую эффективность. Глава государства подчеркнул, что ограничение военного потенциала Кремля напрямую связано с тем, насколько глубоко рядовые российские социальные группы начинают ощущать влияние войны на свою повседневную жизнь. Украина планирует планомерно повышать "цену оккупации" для захватчиков и перекрывать финансовые источники Кремля.

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Украинская баллистика и антибаллистический щит

"Я благодарен всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, над производством эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы. Сегодня мы фактически провели ревизию возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытания и применение", — рассказал Зеленский.

Приоритет на ближайшие дни — ПВО

Отдельным блоком заседания стал анализ сроков и объемов поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним, которые нужны украинским городам для отражения ежедневного массированного террора. Зеленский объявил, что в ближайшие дни противовоздушная оборона станет абсолютным приоритетом для всей дипломатической команды Украины на всех международных встречах.

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