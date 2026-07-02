Зеленский и Стубб обсудили сотрудничество в сфере обороны: Готовимся в ближайшее время заключить важные соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Защита от баллистических ракет

Так, президент отметил, что мир не молчит о сегодняшней абсолютно циничной российской атаке на Украину.

"Сегодня разговаривал с Алексом Стуббом, президентом Финляндии. Благодарю за слова сочувствия и готовность помогать нам. Защищаться от баллистических ракет невозможно без достаточного количества соответствующих ракет для Patriot. Это наш главный приоритет сейчас", — отметил Зеленский.

Отмечается, что президенты обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь: "Будем работать над этим".

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Ситуация на фронте

Кроме того, Стубб отметил успехи украинских воинов на фронте.

"Все видят, как меняется ситуация в пользу Украины, как результативно действуют дальнобойные санкции. Это правильное давление на Россию. Ищем форматы для активизации дипломатии", — рассказал президент Украины.

Зеленский и Стубб также обменялись мнениями относительно идей, которые могут помочь, и скоординировали дальнейшие шаги.

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Сотрудничество в сфере обороны

"Обсудили также наше двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Готовимся заключить важные соглашения уже в ближайшее время. Спасибо, Алексей. Спасибо, Финляндия!" — отметил Зеленский.