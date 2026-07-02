Зеленський і Стубб обговорили оборонну співпрацю: Готуємося найближчим часом укласти важливі домовленості

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Захист від балістичних ракет

Так, президент зауважив, що світ не мовчить про сьогоднішню абсолютно цинічну російську атаку по Україні.

"Говорив сьогодні з Алексом Стуббом, Президентом Фінляндії. Дякую за слова співчуття і готовність нам допомагати. Захищатися від балістичних ракет неможливо без достатньої кількості відповідних ракет для Patriot’ів. Це наш найбільший пріоритет зараз", - зазначив Зеленський.

Зазначається, що президенти обговорили, хто з партнерів і як саме може допомогти: "Будемо працювати над цим".

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Ситуація на фронті

Крім того, Стубб відзначив успіхи українських воїнів на фронті.

"Всі бачать, як змінюється ситуація на користь України, як результативно працюють далекобійні санкції. Це правильний тиск на Росію. Шукаємо формати для активізації дипломатії", - розповів президент України.

Зеленський і Стубб також обмінялися думками щодо ідей, які можуть допомогти, та скоординували наступні кроки.

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Оборонна співпраця

"Обговорили також нашу двосторонню оборонну співпрацю. Готуємося укласти важливі домовленості вже найближчим часом. Дякую, Алексе. Дякую, Фінляндіє!" - зазначив Зеленський.