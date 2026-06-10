Україна та Фінляндія домовилися про спільний контроль якості військової продукції, - Міноборони

Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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Перевірки визнаватимуть автоматично

Документ визначає механізм взаємного контролю якості оборонної продукції відповідно до стандартів НАТО STANAG 4107 та AQAP-2070.

Відтепер, якщо Україна закуповує військову продукцію у фінського виробника або Фінляндія замовляє її в Україні, результати перевірки якості автоматично визнаватимуться обома сторонами.

Це дозволить уникнути дублювання процедур та скоротить час постачання необхідного обладнання й спорядження.

"При всіх тих обсягах закупівель, які здійснює Міноборони для війська зараз, ми ще більше зусиль маємо докладати для їх прозорості і підзвітності", – зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

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Співпрацю розширюють за стандартами НАТО

Меморандум передбачає використання єдиних процедур контролю, документів та форм звітності, що застосовуються країнами НАТО.

У Міноборони зазначають, що це дозволить системам контролю якості обох держав працювати за спільними правилами та пришвидшить взаємодію між виробниками й замовниками.

Фінляндія стала восьмою країною, з якою Україна підписала подібну угоду. Раніше аналогічні меморандуми були укладені зі Швецією, Туреччиною, Чехією, Францією, Німеччиною, Норвегією та Польщею.

У відомстві наголошують, що новий документ є ще одним кроком до інтеграції української системи оборонних закупівель зі стандартами Північноатлантичного альянсу.

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