Украина и Финляндия договорились о совместном контроле качества военной продукции, - Минобороны
Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимном обеспечении качества военных товаров и услуг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Проверки будут признаваться автоматически
Документ определяет механизм взаимного контроля качества оборонной продукции в соответствии со стандартами НАТО STANAG 4107 и AQAP-2070.
Отныне, если Украина закупает военную продукцию у финского производителя или Финляндия заказывает ее в Украине, результаты проверки качества будут автоматически признаваться обеими сторонами.
Это позволит избежать дублирования процедур и сократит время поставки необходимого оборудования и снаряжения.
"При всех тех объемах закупок, которые осуществляет Минобороны для войск сейчас, мы должны прилагать еще больше усилий для обеспечения их прозрачности и подотчетности", - отметил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.
Сотрудничество расширяется в соответствии со стандартами НАТО
Меморандум предусматривает использование единых процедур контроля, документов и форм отчетности, применяемых странами НАТО.
В Минобороны отмечают, что это позволит системам контроля качества обоих государств работать по общим правилам и ускорит взаимодействие между производителями и заказчиками.
Финляндия стала восьмой страной, с которой Украина подписала подобное соглашение. Ранее аналогичные меморандумы были заключены со Швецией, Турцией, Чехией, Францией, Германией, Норвегией и Польшей.
В ведомстве отмечают, что новый документ является еще одним шагом к интеграции украинской системы оборонных закупок со стандартами Североатлантического альянса.
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