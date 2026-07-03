Зеленский присвоил звание бригадного генерала командующему армейской авиацией Бардакову
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командующему армейской авиацией Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Павлу Бардакову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 565/2026 опубликован на сайте Президента Украины.
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Бардакову Павлу Алексеевичу - командующему армейской авиацией Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Один из самых опытных командиров армейской авиации
Павел Бардаков обладает значительным боевым и миротворческим опытом. В 2016 году он участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго в составе 18-го отдельного вертолетного отряда, а также выполнял задачи в ходе АТО/ООС.
С начала полномасштабного вторжения России Бардаков продолжает руководить армейской авиацией, которая поддерживает украинские войска на передовой, эвакуирует раненых и наносит удары по противнику.
Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что модернизированные украинские вертолеты стали важной составляющей противовоздушной обороны и уже имеют на своем счету тысячи сбитых российских беспилотников.
Выступает за модернизацию авиации
Бардаков неоднократно подчеркивал необходимость обновления авиационного парка Украины. Он отмечал, что значительная часть техники остается советского образца, а также выступал за упрощение процедур сертификации новых технологий и более широкое использование легкомоторной авиации для борьбы с российскими беспилотниками.
Командующий армейской авиацией является кавалером орденов Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени.
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