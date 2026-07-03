Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командувачу армійської авіації Бардакову

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командувачу армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних сил України Павлу Бардакову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №565/2026 оприлюднений на сайті Президента України.

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"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Бардакову Павлу Олексійовичу – командувачу армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться в указі.

Один із найдосвідченіших командирів армійської авіації

Павло Бардаков має значний бойовий і миротворчий досвід. У 2016 році він брав участь у миротворчій місії ООН у Демократичній Республіці Конго у складі 18-го окремого вертолітного загону, а також виконував завдання під час АТО/ООС.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Бардаков продовжує керувати армійською авіацією, яка підтримує українські війська на передовій, евакуює поранених та завдає ударів по противнику.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що модернізовані українські гелікоптери стали важливою складовою протиповітряної оборони та вже мають на своєму рахунку тисячі збитих російських безпілотників.

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Виступає за модернізацію авіації

Бардаков неодноразово наголошував на необхідності оновлення авіаційного парку України. Він зазначав, що значна частина техніки залишається радянського зразка, а також виступав за спрощення процедур сертифікації нових технологій і ширше використання легкомоторної авіації для боротьби з російськими безпілотниками.

Командувач армійської авіації є кавалером орденів Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" III ступеня.

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