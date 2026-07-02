Зеленський нагородив 444 захисників України, 231 — посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 444 захисників України, з яких 231 — посмертно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №572/2026 від 2 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Нагороди за мужність і службу

У документі зазначено, що відзнаки призначені за особисту мужність. Їх вручають за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також нагороди надані за самовіддане виконання військового обов’язку.

"Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку".

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Які відзнаки отримали військові

Захисники отримали відзнаку Президента Хрест бойових заслуг. Також їм присвоєно ордени Богдана Хмельницького, За мужність, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Окрім цього, військових відзначили медалями За військову службу Україні, Захиснику Вітчизни та За врятоване життя.

Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом захисникам, вісьмом із них - посмертно.

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