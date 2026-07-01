Глава МЗС Чехії Мацінка про ініціативу позбавити Зеленського нагороди: Немає жодного законного способу

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка розглядає ініціативу коаліційного руху "Свобода та пряма демократія" (SPD) щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського чеського ордена Білого лева як політичний жест з боку цієї політичної сили.

Про це повідомляють Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

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Жодного законного способу немає

"Наскільки мені відомо, не існує законного способу позбавити когось державної нагороди, за винятком випадків, коли особу прямо визнано винною у скоєнні злочину кримінальним судом, покаранням за що також є втрата всіх пільг, привілеїв та нагород",- заявив Мацінка.

З огляду на те, що законного способу зробити це немає, міністр вважає, що це скоріше політичний жест з боку SPD.

Глава МЗС Чехії додав, що сам він би не пропонував нічого подібного.

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Що передувало?

У Чехії коаліційна партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого лева.

Депутат SPD Райхль сказав, що політсила має намір винести питання про орден Зеленського на розгляд коаліційної ради.

Чеські праві наслідують рішення лідера Польщі Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Зеленського ордена Білого Орла, бо той назвав один із підрозділів ЗСУ – "імені Героїв УПА".

Адміністрація президента Чехії Петра Павела (Празький град) відкинула ініціативу проросійської ультраправої партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Лева

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