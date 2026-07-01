Глава МИД Чехии Мацинка об инициативе лишить Зеленского награды: Нет ни одного законного способа

Глава МИД Чехии Петр Мацинка рассматривает инициативу коалиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) о лишении президента Украины Владимира Зеленского чешского ордена Белого льва как политический жест со стороны этой политической силы.

Об этом сообщает Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.

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Никакого законного способа нет

"Насколько мне известно, не существует законного способа лишить кого-либо государственной награды, за исключением случаев, когда лицо прямо признано виновным в совершении преступления уголовным судом, наказанием за что также является утрата всех льгот, привилегий и наград", - заявил Мацинка.

Учитывая, что законного способа сделать это нет, министр считает, что это скорее политический жест со стороны СДП.

Глава МИД Чехии добавил, что сам он бы ничего подобного не предлагал.

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Что этому предшествовало?

В Чехии коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва.

Депутат SPD Райхль заявил, что партия намерена вынести вопрос об ордене Зеленского на рассмотрение коалиционного совета.

Чешские правые следуют примеру лидера Польши Кароля Навроцкого, который 19 июня лишил Зеленского ордена Белого Орла за то, что тот назвал одно из подразделений ВСУ "имени Героев УПА".

Администрация президента Чехии Петра Павела (Пражский Град) отклонила инициативу пророссийской ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого Льва

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