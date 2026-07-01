Ни Конституция, ни закон Чехии не дают президенту полномочий лишать Зеленского ордена, — пресс-секретарь Павела

Администрация президента Чехии Петра Павела (Пражский Град) отклонила инициативу пророссийской ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого Льва.

Об этом в комментарии Укринформу заявил официальный представитель главы чешского государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Правовое разъяснение

"Ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту Республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград. Государственной награды, присужденной или врученной президентом Республики, можно лишиться только на основании окончательного решения суда, предусматривающего наказание в виде лишения почетных званий и наград. Это наказание может быть назначено только на условиях, предусмотренных Уголовным кодексом", - подчеркнул пресс-секретарь президента Чехии Петра Павела Войтех Шелига.

Напомним, Зеленский получил орден Белого Льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана – в частности, за "мужество и отвагу, с которыми он отклонил американское предложение предоставить безопасное убежище и остался в Киеве" после начала полномасштабного российского вторжения.

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Что этому предшествовало?

В Чехии коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого льва.

Депутат SPD Райхль заявил, что политическая сила намерена вынести вопрос об ордене Зеленского на рассмотрение коалиционного совета.

Чешские правые следуют примеру лидера Польши Кароля Навроцкого, который 19 июня лишил Зеленского ордена Белого Орла за то, что тот назвал одно из подразделений ВСУ "имени Героев УПА".

Что еще известно о SPD

После парламентских выборов в 2025 году партия SPD вошла в коалицию правительства премьер-министра Андрея Бабиша.

Лидер SPD Томио Окамура стал спикером парламента. Окамура известен регулярными публичными оскорблениями в адрес украинского правительства и откровенными украинофобскими призывами. Накануне нового 2026 года он назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной", а окружение Зеленского - "хунтой". Он утверждал, что Чехия не должна поставлять оружие Украине.

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