Ні Конституція, ні закон Чехії не надають президенту повноважень забирати орден у Зеленського, - речник Павела

Адміністрація президента Чехії Петра Павела (Празький град) відкинула ініціативу проросійської ультраправої партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Лева.

Про це у коментарі Укрінформу заявив офіційний речник глави чеської держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Правове роз’яснення

"Ні Конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород. Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом", - наголосив речник президента Чехії Петра Павела Войтех Шеліга.

Нагадаємо, Зеленський отримав орден Білого Лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана – зокрема, за "мужність і відвагу, з якими він відхилив американську пропозицію надати безпечний притулок і залишився в Києві" після початку російського повномасштабного вторгнення.

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Що передувало?

У Чехії коаліційна партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого лева.

Депутат SPD Райхль сказав, що політсила має намір винести питання про орден Зеленського на розгляд коаліційної ради.

Чеські праві наслідують рішення лідера Польщі Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Зеленського ордена Білого Орла, бо той назвав один із підрозділів ЗСУ – "імені Героїв УПА".

Що ще відомо про SPD

Після парламентських виборів у 2025 році партія SPD увійшла до коаліції уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Лідер SPD Томіо Окамура став спікером парламенту. Окамура відомий регулярними публічними образами на адресу українського уряду та відвертими українофобськими закликами. Перед новим 2026 роком назвав російсько-українську війну "абсолютно безглуздою", а оточення Зеленського – "хунтою". Він стверджував, що Чехія не повинна надсилати зброю Україні.

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