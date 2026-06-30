У Чехії партія SPD вимагає позбавити Зеленського ордена Білого лева за прикладом Польщі

У Чехії коаліційна партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого лева.

Про це повідомляє портал Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

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Аргументи SPD

Представник парламентської фракції SPD, Їндржих Райхль, заявив, що це має відбутися за прикладом Польщі, де президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого орла у відповідь на те, що той назвав підрозділ ССО іменем героїв УПА.

Райхль заявив, що SPD має намір порушити це питання на засіданні коаліційної ради. На думку SPD, Палата депутатів повинна запропонувати президенту позбавити Зеленського нагороди.

"Ми не можемо мовчати, коли нашу найвищу державну нагороду має людина, яка називає військові підрозділи іменами нацистських монстрів", – сказав Райхль.

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За що був орден?

Варто нагадати, що Володимир Зеленський отримав чеський орден Білого лева у жовтні 2022 року від тодішнього очільника республіки Мілоша Земана. Тоді Прага відзначила "хоробрість і мужність українського президента, який відмовився від евакуації та вирішив залишитися в охопленому війною Києві" під час перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Окрім того, чинне чеське законодавство регламентує, що позбавлення держнагород можливе лише за рішенням суду у разі скоєння умисного злочину з особливо ганебних мотивів та засудження до тюрми на строк понад два роки.

Критика коаліції

Провокаційний крок представників SPD викликав хвилю обурення серед більшості чеських парламентарів, які назвали дії колег дешевим популізмом і підігруванням російській пропаганді.

Депутат від KDU-ČSL Бенджамін Чінчіла сподівається, що представники партії "Автомобілістів" та руху ANO матимуть достатньо здорового глузду, щоб не підтримати цю пропозицію.

"Зняття прапорів і відбирання нагород, і все це супроводжується ненависницькою, узагальнювальною риторикою. Ось у двох словах вся та горезвісна політика SPD – вони змогли це зробити, коли (прем’єр-міністр) Андрей Бабіш витягнув їх до влади після років перебування у цілком заслуженому політичному підвалі", – заявив Віт Ракушан, голова руху STAN, у мережі X.

"SPD хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева. Я б скоріше замислився над тим, чи не слід обмежити самозакоханість деяких її представників. Їм це, очевидно, й так не потрібно, коли вони отримують вказівки прямо з Москви, а потім просто слухняно їх виконують", – написав Марек Женішек, заступник голови партії TOP 09.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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