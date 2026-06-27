36,4% поляків вважають, що позбавлення Зеленського ордену Білого Орла зміцнює позицію Польщі у світі, - опитування
36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.
Про це свідчать результати опитування від SW Research, замовлені виданням Onet, інформує Цензор.НЕТ.
Що думають поляки?
- Водночас 31,6% опитаних поляків вважають, що позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла навпаки послабить позицію Польщі.
- Ще 32% не визначилися з відповіддю.
Раніше повідомлялося, що більше ніж 50% респондентів у Польщі переконані, що президент України Володимир Зеленський ставиться до Польщі негативно.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
Топ коментарі
+16 Юра Малко
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показати весь коментар27.06.2026 18:43 Відповісти Посилання
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