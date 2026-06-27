36,4% поляків вважають, що позбавлення Зеленського ордену Білого Орла зміцнює позицію Польщі у світі, - опитування

36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

Про це свідчать результати опитування від SW Research, замовлені виданням Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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Що думають поляки?

Водночас 31,6% опитаних поляків вважають, що позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла навпаки послабить позицію Польщі.

Ще 32% не визначилися з відповіддю.

Раніше повідомлялося, що більше ніж 50% респондентів у Польщі переконані, що президент України Володимир Зеленський ставиться до Польщі негативно.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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