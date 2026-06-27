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Новини відносини України та Польщі
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36,4% поляків вважають, що позбавлення Зеленського ордену Білого Орла зміцнює позицію Польщі у світі, - опитування

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: що думають поляки

36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

Про це свідчать результати опитування від SW Research, замовлені виданням Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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Що думають поляки?

  • Водночас 31,6% опитаних поляків вважають, що позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла навпаки послабить позицію Польщі.
  • Ще 32% не визначилися з відповіддю.

Раніше повідомлялося, що більше ніж 50% респондентів у Польщі переконані, що президент України Володимир Зеленський ставиться до Польщі негативно.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) опитування (2202) орден (150) Польща (9486)
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Топ коментарі
+16
Я в польському ЮТуб інколи читаю польську писанину на тему України,УПА,Волині і от на що звернув увагу у поляцькій психології щодо нас: 1. ляхи дружно виють,як шакали щодо людобойства пулякув злою УПА але НІКОЛИ не згадують українські жертви пулякув,так наче це були не люди,а просто колорадських жуків дихлофосом покропили ; 2. поляки всі впевнені,що Волинь і Галичина їхні землі ; 3. поляки ненавидять українських біженці; 4.. поляки впевнені,що вони надали Україні багатомільярдну допомогу,врятували Україну,а невдячні українці не відмовилися від УПА і не хочуит ставити пам"ятники АК і Пілсудському; 5. багато поляків за те,щоб Путін нас розбив і тоді вони домовляться з ним і він віддасть їм Галичину і Волинь; 6. деякі поляки за те щоб Путін спочатку вдарив по Україні ЯЗ ,а вже потім віддав їм всходніє креси....
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27.06.2026 18:39 Відповісти
+11
Причини подій на Волині слід шукати,принаймі,у подіях починаючи з 1917: 1. поляки завоювали ЗУНР і Львів; 2. У 1920 поляки зрадили своїх союзників УНР,уклали Ризький договір,захопили Волинь,а солдатів Армії УНР помістили в табори (інтернували),що там з ними сталося "наші історики" мовчать;3. в 1920-1939 українці жили в умовах не просто диктатури,а по суті геноциду,до речі "наші історики" про це теж мовчать,в цей час заборонена укрмова,в українців відібрали 600 тис. га землі для польських переселенців-осадників,українцям і собакам заборонялося заходити в трамваї,магазини,ресторани...;4.у 43 бандитсько-фашистська АК вирішила провести етнічну чистку на Волині але вже була УПА і поляки отримали відсіч; 5. але поляки відігралися під час акції "Вісла" у 46-47. ;6. хто такі АК "наші історики" теж мовчать,можна прочитати про такого собі аковця Ромуальда Райса "Бурого" і все стане зрозуміле. 7. "наші історики" сором"язливо мовчать,що до весни 39 Польща була офіційним ....союзником Гітлера,разом з ним ділила Чехословаччину...
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27.06.2026 18:41 Відповісти
+6
є стара примовка: гірше поляка тіки москаляка....
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27.06.2026 18:43 Відповісти

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