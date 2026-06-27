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Новини відносини України та Польщі
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Скандал із орденом Білого орла: Науседа готовий стати посередником між Україною і Польщею

Науседа: готовий допомогти Україні та Польщі врегулювати конфлікт

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що може допомогти у врегулюванні дипломатичного  конфлікту між Києвом і Варшавою за їхньої згоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  LRT.

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"Передусім, вони самі повинні висловити таке бажання. Я також зазначив у своєму щорічному звіті, що готовий зробити все, щоб не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами – Польщею та Україною", – сказав Науседа.

Та додав, що 27 червня вирушить на північ Польщі, до літньої резиденції президента Польщі Кароля Навроцького, де матиме нагоду обговорити це питання в неформальній обстановці.

"Ми обговоримо це питання, яке для мене є дуже важливим", – сказав Науседа.

Позиція сторін щодо посередництва

За його словами, наразі обидві сторони заявляють про бажання вирішити дипломатичний конфлікт без посередників, власними силами.

"Я почув цю заяву від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я, безумовно, готовий це зробити", – зазначив литовський лідер.

Під час візиту до Польщі у вихідні Науседа заявив, що хоче почути більше від самого Навроцького про передісторію цього конфлікту та про те, що можна зробити для нормалізації ситуації.

За словами президента, на конференції з питань відбудови України, що відбулася цього тижня в Гданську, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко чітко дала зрозуміти, що прагне залагодити цей конфлікт.

"Минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває", – зазначає Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський назвав "неадекватним" рішення Навроцького забрати орден Білого Орла у Зеленського: "Принизили особисто президента"

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Науседа Гітанас (405) Навроцький Кароль (185)
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Топ коментарі
+5
А де скандал? Просто ляхам вказали на їїх місце.
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27.06.2026 10:28 Відповісти
+5
З Навроцьким вже ніяких справ не буде! Людина обозначила свою антиукраїнську позицію, щодо того що Польща має диктувати Україні яких принципів дотримуватись у внутрішній політиці. Україна не приймає мову ультиматумів від рафінованих польських націоналістів та местячкових фюрерів. Україна веде війну зі справжнім злом планетарного рівня, яке хоче знищити всю західну цивілізацію і тому Україна не має можливості відволікатись на кожного самозакоханого президента країн ЄС.
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27.06.2026 10:36 Відповісти
+4
Практика свідчить, що той, хто багато гавкає на УПА, подихає раніше.
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27.06.2026 10:24 Відповісти

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