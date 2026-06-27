Скандал із орденом Білого орла: Науседа готовий стати посередником між Україною і Польщею
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що може допомогти у врегулюванні дипломатичного конфлікту між Києвом і Варшавою за їхньої згоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
"Передусім, вони самі повинні висловити таке бажання. Я також зазначив у своєму щорічному звіті, що готовий зробити все, щоб не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами – Польщею та Україною", – сказав Науседа.
Та додав, що 27 червня вирушить на північ Польщі, до літньої резиденції президента Польщі Кароля Навроцького, де матиме нагоду обговорити це питання в неформальній обстановці.
"Ми обговоримо це питання, яке для мене є дуже важливим", – сказав Науседа.
Позиція сторін щодо посередництва
За його словами, наразі обидві сторони заявляють про бажання вирішити дипломатичний конфлікт без посередників, власними силами.
"Я почув цю заяву від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я, безумовно, готовий це зробити", – зазначив литовський лідер.
Під час візиту до Польщі у вихідні Науседа заявив, що хоче почути більше від самого Навроцького про передісторію цього конфлікту та про те, що можна зробити для нормалізації ситуації.
За словами президента, на конференції з питань відбудови України, що відбулася цього тижня в Гданську, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко чітко дала зрозуміти, що прагне залагодити цей конфлікт.
"Минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває", – зазначає Науседа.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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