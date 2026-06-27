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Новости Отношения Украины и Польши
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Скандал с орденом Белого Орла: Науседа готов выступить посредником между Украиной и Польшей

Науседа: готов помочь Украине и Польше урегулировать конфликт

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может помочь в урегулировании дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой при их согласии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

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"Прежде всего, они сами должны выразить такое желание. Я также отметил в своем ежегодном отчете, что готов сделать все, чтобы не разорвались связи между двумя близкими нам странами - Польшей и Украиной", - сказал Науседа.

И добавил, что 27 июня отправится на север Польши, в летнюю резиденцию президента Польши Кароля Навроцкого, где у него будет возможность обсудить этот вопрос в неформальной обстановке.

"Мы обсудим этот вопрос, который для меня очень важен", - сказал Науседа.

Позиция сторон относительно посредничества

По его словам, на данный момент обе стороны заявляют о желании решить дипломатический конфликт без посредников, собственными силами.

"Я услышал это заявление от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу, что нужен посредник, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать", - отметил литовский лидер.

Во время визита в Польшу в минувшие выходные Науседа заявил, что хочет услышать больше от самого Навроцкого о предыстории этого конфликта и о том, что можно сделать для нормализации ситуации.

По словам президента, на конференции по вопросам восстановления Украины, состоявшейся на этой неделе в Гданьске, премьер-министр Украины Юлия Свириденко четко дала понять, что стремится урегулировать этот конфликт.

"Прошлое важно, но особенно важно настоящее, когда агрессия против Украины продолжается", - отмечает Науседа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский назвал "неадекватным" решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла: "Унизили лично президента"

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Науседа Гитанас (337) Навроцкий Кароль (181)
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Топ комментарии
+3
Практика свідчить, що той, хто багато гавкає на УПА, подихає раніше.
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27.06.2026 10:24 Ответить
+3
А де скандал? Просто ляхам вказали на їїх місце.
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27.06.2026 10:28 Ответить
+2
З Навроцьким вже ніяких справ не буде! Людина обозначила свою антиукраїнську позицію, щодо того що Польща має диктувати Україні яких принципів дотримуватись у внутрішній політиці. Україна не приймає мову ультиматумів від рафінованих польських націоналістів та местячкових фюрерів. Україна веде війну зі справжнім злом планетарного рівня, яке хоче знищити всю західну цивілізацію і тому Україна не має можливості відволікатись на кожного самозакоханого президента країн ЄС.
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27.06.2026 10:36 Ответить

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