Скандал с орденом Белого Орла: Науседа готов выступить посредником между Украиной и Польшей
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может помочь в урегулировании дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой при их согласии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
"Прежде всего, они сами должны выразить такое желание. Я также отметил в своем ежегодном отчете, что готов сделать все, чтобы не разорвались связи между двумя близкими нам странами - Польшей и Украиной", - сказал Науседа.
И добавил, что 27 июня отправится на север Польши, в летнюю резиденцию президента Польши Кароля Навроцкого, где у него будет возможность обсудить этот вопрос в неформальной обстановке.
"Мы обсудим этот вопрос, который для меня очень важен", - сказал Науседа.
Позиция сторон относительно посредничества
По его словам, на данный момент обе стороны заявляют о желании решить дипломатический конфликт без посредников, собственными силами.
"Я услышал это заявление от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу, что нужен посредник, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать", - отметил литовский лидер.
Во время визита в Польшу в минувшие выходные Науседа заявил, что хочет услышать больше от самого Навроцкого о предыстории этого конфликта и о том, что можно сделать для нормализации ситуации.
По словам президента, на конференции по вопросам восстановления Украины, состоявшейся на этой неделе в Гданьске, премьер-министр Украины Юлия Свириденко четко дала понять, что стремится урегулировать этот конфликт.
"Прошлое важно, но особенно важно настоящее, когда агрессия против Украины продолжается", - отмечает Науседа.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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