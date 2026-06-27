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Новости Отношения Украины и Польши
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36,4% поляков считают, что лишение Зеленского ордена Белого Орла укрепляет позиции Польши в мире, — опрос

Лишение Зеленского ордена Белого Орла: что думают поляки

36,4 % поляков считают, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла укрепит позиции Польши на международной арене.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, заказанного изданием Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что думают поляки?

  • В то же время 31,6% опрошенных поляков считают, что лишение президента Зеленского ордена Белого Орла, напротив, ослабит позицию Польши.
  • Еще 32% не определились с ответом.

Ранее сообщалось, что более 50% респондентов в Польше убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский относится к Польше негативно.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Зеленский Владимир (24659) опрос (3030) орден (225) Польша (9205)
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Топ комментарии
+12
висловлю думку що світу похер на цю подію
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27.06.2026 18:34 Ответить
+11
Я в польському ЮТуб інколи читаю польську писанину на тему України,УПА,Волині і от на що звернув увагу у поляцькій психології щодо нас: 1. ляхи дружно виють,як шакали щодо людобойства пулякув злою УПА але НІКОЛИ не згадують українські жертви пулякув,так наче це були не люди,а просто колорадських жуків дихлофосом покропили ; 2. поляки всі впевнені,що Волинь і Галичина їхні землі ; 3. поляки ненавидять українських біженці; 4.. поляки впевнені,що вони надали Україні багатомільярдну допомогу,врятували Україну,а невдячні українці не відмовилися від УПА і не хочуит ставити пам"ятники АК і Пілсудському; 5. багато поляків за те,щоб Путін нас розбив і тоді вони домовляться з ним і він віддасть їм Галичину і Волинь; 6. деякі поляки за те щоб Путін спочатку вдарив по Україні ЯЗ ,а вже потім віддав їм всходніє креси....
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27.06.2026 18:39 Ответить
+7
і доповню .. скоріше послаблює

оскільки якщо для нового президента Польщі сусідня країна яка воює з ворожою ядерною державою вважає що саме час займатися позбавленнями чи нагородженнями -то він ідіот... десь так
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27.06.2026 18:40 Ответить

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