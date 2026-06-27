36,4% поляков считают, что лишение Зеленского ордена Белого Орла укрепляет позиции Польши в мире, — опрос
36,4 % поляков считают, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла укрепит позиции Польши на международной арене.
Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, заказанного изданием Onet, сообщает Цензор.НЕТ.
Что думают поляки?
- В то же время 31,6% опрошенных поляков считают, что лишение президента Зеленского ордена Белого Орла, напротив, ослабит позицию Польши.
- Еще 32% не определились с ответом.
Ранее сообщалось, что более 50% респондентов в Польше убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский относится к Польше негативно.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оскільки якщо для нового президента Польщі сусідня країна яка воює з ворожою ядерною державою вважає що саме час займатися позбавленнями чи нагородженнями -то він ідіот... десь так