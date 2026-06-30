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Новини відносини України та Польщі
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Експрем’єр Польщі Моравецький передав український орден до музею жертв Волинської трагедії, - ЗМІ

моравецький

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький передав орден князя Ярослава Мудрого, отриманий від України, до Музею пам'яті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

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Орден передали до музею

Моравецький, який очолював уряд Польщі у 2017–2023 роках, заявив, що передає українську державну нагороду "як жест протесту".

"Нехай ця нагорода стане там символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини", – заявив експрем'єр.

Він також закликав ухвалити закон, який передбачатиме заборону державного фінансування організацій, що, за його словами, "героїзують, прославляють, схвалюють, підтримують чи виправдовують українських націоналістів, які вбивали поляків".

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Дворчик також заявив про передачу нагороди

Під час пресконференції депутат Сейму Польщі Міхал Дворчик повідомив, що також передасть до музею нагороду, яку отримав від Президента України.

"Ми віримо, що співпраця між поляками та українцями можлива. Ми вважаємо, що вона має відбуватися, але повинна ґрунтуватися на правді. Примирення можливе лише тоді, коли ми стоїмо на стороні правди", – сказав Дворчик.

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орден (153) Волинська трагедія (159) Моравецький Матеуш (366)
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Топ коментарі
+16
в музей «Смалєнскай апірациї» передай.
отримаєш рублєй
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30.06.2026 16:00 Відповісти
+13
Хай цей пан відповість на одне питання: що "невинні поляки" забули на українській землі і як вони там опинились.
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30.06.2026 16:03 Відповісти
+11
В Україні є музей операції «Вісла»?
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30.06.2026 15:56 Відповісти

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