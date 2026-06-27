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Новини відносини України та Польщі
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Рішення Навроцького забрати орден у Зеленського зміцнює позицію Польщі у світі, чи навпаки послаблює? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

зеленський,навроцький

Згідно опитування від SW Research, 36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

Водночас 31,6% опитаних вважають, що це навпаки ослаблює країну.

А що думаєте ви? 

Візьміть участь в опитуванні на ТГ Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Зеленський Володимир (28192) орден (150) Навроцький Кароль (185)
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Топ коментарі
+12
Колись авторитетний політик Вінстон Черчіль сказав, - Польща це Гієна Європи. -
Правда ця фраза в оригіналі вона звучала дещо інакше.
У своїх «Військових мемуарах» (книга The Gathering Storm) прем'єр-міністр Великої Британії написав, що Польща приєдналася до поділу Чехословаччини з «апетитом гієни». Він мав на увазі територіальні претензії Варшави до Праги у 1938 році, що відбувалися на тлі нацистської агресії.
А сер Вінстон рідко помилявся, даючи комусь характеристику і недарма його крилаті вислови до сих пір розбираються на цитати і меми.
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27.06.2026 20:41 Відповісти
+7
Це рішення не змінює абсолютно нічого !
Найрозумніше , в цій ситуації , для нас - взагалі ігнорувати це ... повністю !
Але натомість наші ЗМІ , схоже , з усих сил підігрують Навроцькому - роздувають це все по повній !
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27.06.2026 20:36 Відповісти
+5
Навіть не знаю. Один ******** та гоноровий забрав орден, який не він, доречи, вручав, у самозакоханного крадія а виграв від цього ще один ******** поц на лабутенах серущій у валізу. Ділема.
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27.06.2026 20:43 Відповісти

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