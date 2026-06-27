Рішення Навроцького забрати орден у Зеленського зміцнює позицію Польщі у світі, чи навпаки послаблює? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Згідно опитування від SW Research, 36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

Водночас 31,6% опитаних вважають, що це навпаки ослаблює країну.

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