Рішення Навроцького забрати орден у Зеленського зміцнює позицію Польщі у світі, чи навпаки послаблює? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
Згідно опитування від SW Research, 36,4% поляків вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.
Водночас 31,6% опитаних вважають, що це навпаки ослаблює країну.
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Правда ця фраза в оригіналі вона звучала дещо інакше.
У своїх «Військових мемуарах» (книга The Gathering Storm) прем'єр-міністр Великої Британії написав, що Польща приєдналася до поділу Чехословаччини з «апетитом гієни». Він мав на увазі територіальні претензії Варшави до Праги у 1938 році, що відбувалися на тлі нацистської агресії.
А сер Вінстон рідко помилявся, даючи комусь характеристику і недарма його крилаті вислови до сих пір розбираються на цитати і меми.
Найрозумніше , в цій ситуації , для нас - взагалі ігнорувати це ... повністю !
Але натомість наші ЗМІ , схоже , з усих сил підігрують Навроцькому - роздувають це все по повній !