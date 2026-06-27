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Новости Отношения Украины и Польши
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Решение Навроцкого лишить Зеленского ордена укрепляет позиции Польши в мире или, наоборот, ослабляет их? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

зеленский,навроцкий

Согласно опросу SW Research, 36,4 % поляков считают, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла укрепит позиции Польши на международной арене.

В то же время 31,6% опрошенных считают, что это, напротив, ослабляет страну.

А что думаете вы? 

Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Зеленский Владимир (24668) орден (225) Навроцкий Кароль (184)
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Топ комментарии
+4
Колись авторитетний політик Вінстон Черчіль сказав, - Польща це Гієна Європи. -
Правда ця фраза в оригіналі вона звучала дещо інакше.
У своїх «Військових мемуарах» (книга The Gathering Storm) прем'єр-міністр Великої Британії написав, що Польща приєдналася до поділу Чехословаччини з «апетитом гієни». Він мав на увазі територіальні претензії Варшави до Праги у 1938 році, що відбувалися на тлі нацистської агресії.
А сер Вінстон рідко помилявся, даючи комусь характеристику і недарма його крилаті вислови до сих пір розбираються на цитати і меми.
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27.06.2026 20:41 Ответить
+2
Це рішення не змінює абсолютно нічого !
Найрозумніше , в цій ситуації , для нас - взагалі ігнорувати це ... повністю !
Але натомість наші ЗМІ , схоже , з усих сил підігрують Навроцькому - роздувають це все по повній !
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27.06.2026 20:36 Ответить
+1
Навіть не знаю. Один ******** та гоноровий забрав орден, який не він, доречи, вручав, у самозакоханного крадія а виграв від цього ще один ******** поц на лабутенах серущій у валізу. Ділема.
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27.06.2026 20:43 Ответить

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