Решение Навроцкого лишить Зеленского ордена укрепляет позиции Польши в мире или, наоборот, ослабляет их? Голосуйте в Telegram-канале Цензора
Согласно опросу SW Research, 36,4 % поляков считают, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла укрепит позиции Польши на международной арене.
В то же время 31,6% опрошенных считают, что это, напротив, ослабляет страну.
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Правда ця фраза в оригіналі вона звучала дещо інакше.
У своїх «Військових мемуарах» (книга The Gathering Storm) прем'єр-міністр Великої Британії написав, що Польща приєдналася до поділу Чехословаччини з «апетитом гієни». Він мав на увазі територіальні претензії Варшави до Праги у 1938 році, що відбувалися на тлі нацистської агресії.
А сер Вінстон рідко помилявся, даючи комусь характеристику і недарма його крилаті вислови до сих пір розбираються на цитати і меми.
Найрозумніше , в цій ситуації , для нас - взагалі ігнорувати це ... повністю !
Але натомість наші ЗМІ , схоже , з усих сил підігрують Навроцькому - роздувають це все по повній !