Экс-премьер Польши Моравецкий передал украинский орден в музей жертв Волынской трагедии, – СМИ

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал орден князя Ярослава Мудрого, полученный от Украины, в Музей памяти жертв Волынской трагедии в польском Холме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

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Орден передали в музей

Моравецкий, возглавлявший правительство Польши в 2017-2023 годах, заявил, что передает украинскую государственную награду "в знак протеста".

"Пусть эта награда станет там символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, жестоко убитых во время Волынской резни", - заявил экс-премьер.

Он также призвал принять закон, который будет предусматривать запрет государственного финансирования организаций, которые, по его словам, "героизируют, прославляют, одобряют, поддерживают или оправдывают украинских националистов, убивавших поляков".

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Дворчик также заявил о передаче награды

Во время пресс-конференции депутат Сейма Польши Михал Дворчик сообщил, что также передаст в музей награду, которую получил от президента Украины.

"Мы верим, что сотрудничество между поляками и украинцами возможно. Мы считаем, что оно должно происходить, но должно основываться на правде. Примирение возможно только тогда, когда мы стоим на стороне правды", - сказал Дворчик.

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