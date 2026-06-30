В Чехии партия SPD требует лишить Зеленского ордена Белого Льва по примеру Польши

В Чехии коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого льва.

Об этом сообщает портал Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.

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Аргументы SPD

Представитель парламентской фракции SPD Йиндржих Райхль заявил, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла в ответ на то, что тот назвал подразделение ССО именем героев УПА.

Райхль заявил, что SPD намерена поднять этот вопрос на заседании коалиционного совета. По мнению SPD, Палата депутатов должна предложить президенту лишить Зеленского награды.

"Мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду имеет человек, который называет воинские подразделения именами нацистских монстров", - сказал Райхль.

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За что был присвоен орден?

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский получил чешский орден Белого Льва в октябре 2022 года от тогдашнего главы республики Милоша Земана. Тогда Прага отметила "храбрость и мужество украинского президента, который отказался от эвакуации и решил остаться в охваченном войной Киеве" в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, действующее чешское законодательство предусматривает, что лишение государственных наград возможно только по решению суда в случае совершения умышленного преступления по особо позорным мотивам и приговора к тюремному заключению на срок свыше двух лет.

Критика коалиции

Провокационный шаг представителей СДП вызвал волну возмущения среди большинства чешских парламентариев, которые назвали действия коллег дешевым популизмом и подыгрыванием российской пропаганде.

Депутат от KDU-ČSL Бенджамин Чинчила надеется, что представители партии "Автомобилистов" и движения ANO проявят достаточно здравого смысла, чтобы не поддержать это предложение.

"Снятие флагов и отзыв наград, и все это сопровождается ненавистнической, обобщающей риторикой. Вот в двух словах вся эта пресловутая политика SPD - они смогли это сделать, когда (премьер-министр) Андрей Бабиш вытащил их к власти после многих лет пребывания во вполне заслуженном политическом подвале", - заявил Вит Ракушан, председатель движения STAN, в сети X.

"СДП хочет лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва. Я бы скорее задумался над тем, не следует ли ограничить самолюбие некоторых ее представителей. Им это, очевидно, и так не нужно, когда они получают указания прямо из Москвы, а затем просто послушно их выполняют", - написал Марек Женишек, заместитель председателя партии TOP 09.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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