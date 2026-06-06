Чехия планирует поставки газа и нефти из Азербайджана через Украину, - Бабиш

Чехия планирует транспортировать азербайджанский газ и нефть в Центральную Европу через украинскую газотранспортную систему и нефтепровод "Дружба". Прага намерена ежегодно закупать не менее 2 млрд кубометров азербайджанского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ceske Noviny.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вопрос диверсификации энергетических маршрутов стал одной из ключевых тем майских двусторонних переговоров премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча политиков состоялась в Ереване накануне саммита Европейского политического сообщества (EPC). Этот диалог стал первой личной встречей лидеров с момента возвращения Бабиша на пост главы чешского правительства.

Пребывая с рабочим визитом в Черногории, чешский премьер подтвердил журналистам успешное развитие переговорного процесса.

"Я спросил президента Зеленского, разрешит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно", - рассказал Андрей Бабиш.

Ранее украинский президент также назвал майскую встречу с чешским коллегой продуктивной, подчеркнув "реальный потенциал для углубления сотрудничества" и поблагодарив чехов за непоколебимую поддержку нашего государства.

Газ и нефть из Азербайджана

Чешская Республика настроена максимально оперативно выполнить все имеющиеся договоренности с Азербайджаном. Баку уже входит в перечень крупнейших поставщиков сырой нефти в Чехию, а сейчас страны активно обсуждают расширение экономических связей и создание совместных промышленных предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замена российского газа: в Алжире строят газопровод, по которому Европа сможет получать до 30 миллиардов кубометров ежегодно

Как сообщило Министерство промышленности и торговли Чехии по итогам весеннего визита правительственной делегации в Баку, Прага намерена ежегодно закупать не менее 2 млрд кубометров азербайджанского природного газа. Контракт в настоящее время находится на финальной стадии согласования. Обеспечением и закупкой этих объемов будет непосредственно заниматься ведущая чешская энергетическая компания ČEZ. Физические поставки топлива через украинскую ГТС должны начаться в период между 2028 и 2029 годами.

Энергетическая инициатива Чехии имеет гораздо более широкий региональный контекст. По словам Андрея Бабиша, в Прагу уже официально обратилась Словакия с просьбой помочь организовать реверсный режим работы нефтепровода "Дружба". Несмотря на то, что технически это сложная инженерная задача, реализация которой займет не менее года, Чехия готова рассматривать такую возможность.

На данный момент именно Словакия и Венгрия остаются последними государствами внутри Европейского Союза, которые критически зависят от импорта российской нефти и газа, продолжая тем самым опосредованно пополнять военный бюджет РФ.

ЕС поставил четкую цель – полностью прекратить закупки любых энергоносителей у Москвы к концу 2027 года. Привлечение азербайджанских ресурсов и сохранение Украины в качестве надежного транзитного хаба позволит не только гарантировать энергетическую безопасность Центральной Европы, но и окончательно закрыть европейский рынок для российского топлива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сербия договорилась о дополнительных трех месяцах импорта газа из России. Это уже второе продление за полгода